中共稱統一後再無中華民國？鍾佳濱批藍白「三騙」

中斷九年的國共論壇將重啟，定位為「智庫交流」，自由時報報導，北京認為國民黨阻擋軍購等各項努力不到位，具體要求國民黨，不能迴避「統一後的制度安排」，強調統一後再無中華民國政體的存在。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，國民黨、民眾黨已淪跨國詐騙集團「一騙台、二騙美、三騙中」，已騙不下去了。

鍾佳濱指出，國民黨、民眾黨是跨國詐騙集團。第一是騙台灣人，民眾黨創黨主席柯文哲對外宣稱支持軍購，實際上以女性身體自主權、子宮交換軍購，台灣社會無法接受。

鍾佳濱續指，第二騙美國，民眾黨主席黃國昌赴美期間向美方表示支持強化台灣國防，返台後卻堅決反對行政院版強軍特別條例，宣稱要自提版本；第三騙中國，中共要求國民黨配合阻擋軍購，但藍營對內安撫台灣人民稱「一中各表」、「九二共識」，如今中共已不再接受此種說法，要求國民黨不能再拖延、不能再欺騙。

「國民黨敢跟中國承諾統一後再無中華民國，敢不敢幫中共完成這個目的？當然不敢。」鍾佳濱直言，統一後再無中華民國，意即台灣人要改拿中國護照、喪失目前台灣護照所享有的160國免簽待遇、通訊軟體Line被看光光、還要擔心奶粉是否有毒。

針對中共反對台海供應鏈合作，要求推動台商「二次西進」，鍾佳濱表示，中共要求很清楚，反對台灣發展國防自主，反對台美推動「非紅供應鏈」，中共希望台灣整體產業鏈與中國緊密綁定，難道台灣人想要從目前對美關稅15%，轉回像中國47%？