藍白力推不在籍投票　中選會委員被提名人意見分歧

中選會人事同意權公聽會今登場，對於藍白力推不在籍投票法制化，被提名人意見兩極。委員被提名人、律師黃文玲憂冒然推行恐引發更大爭議，損及選舉結果的社會信賴，應由立法院充分討與審議；委員被提名人、教授蘇嘉宏則支持在確保選舉公平、秘密與安全性前提下，評估通訊、移轉、駐外投票可能性。

中選會目前僅剩4位委員，依法至少5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲（國民黨推薦）、蘇嘉宏（國民黨推薦）、蘇子喬（民眾黨推薦）及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院內政、司法及法制委員會今天舉行公聽會，28、29日接著舉行聯席會議，審查中選會人事同意權案。由於在野去年通過修法恢復公投綁大選，並力推不在籍投票法制化，各界關注被提名人的立場及態度。

根據書面報告，主委被提名人游盈隆指出，如何讓選舉、罷免與公投與時俱進是重大挑戰，他肯認公投綁大選、不在籍投票是重要議題，須積極面對、妥善處理；副主委被提名人胡博硯說，選舉策略變革應由主管機關與立法者協議決定，中選會則忠實執行，並滾動檢討過往疏漏環節。

委員被提名人黃文玲指出，公投與選舉性質差異極大，儘管能節省經費，卻可能轉為政治表態或陣營對決，增加社會對立與決策極化風險，模糊公投議題焦點，儘管去年底立法院三讀修正公投法，回歸公投綁大選，她認為仍應依法行政，但在選務方面，辦理選舉與公投應予區分，落實選務中立。

不在籍投票方面，黃文玲說，這牽涉投票安全、身分確認、秘密投票、程序可稽核性、舞弊防制、爭議救濟與行政成本，須以明確法律授權與完整規範為前提，不宜以片段修補或行政措施推進，應由立法院充分討論與審議，冒然推行可能引發更大爭議，損及選舉結果的社會信賴。

國民黨推薦的委員提名人蘇嘉宏，他對不在籍投票態度開放，主張保障海外求學、就業國人的參政權，並在確保公平、秘密與安全性前提下，評估移轉投票、通訊投票或駐外投票，以及科技網路上應用的可能性、可行性，提升民主制度包容性。

委員被提名人陳宗義指出，公投和選舉屬高度程序化的選務行為，是否併同辦理，可被視為選務安排型態的差異，而非單一選項，也涉及資源配置、作業複雜度、風險型態及制度節奏的不同組合，相關安排涉及的影響，宜持續透過實務資料與作業經驗加以觀察與整理，作為選務制度精進的基礎參考。