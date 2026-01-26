綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，台北101董事長賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣。民進黨前立委謝欣霓今天在臉書坦言，「一開始大多數的人不看好她，包括我在內」、「我必須為過去不看好她向賈永婕董事長道歉！」

謝欣霓說，今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，「我也覺得這是個非常好的想法！」既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！

霍諾德昨天成功登頂台北101，讓台北101成為全球焦點，董事長賈永婕昨天在IG說「成功！我要退休了！」許多網友敲碗賈董出來選台北市長。

謝欣霓今天在臉書向賈董道歉，表示過去也曾不看好她當101董座，不看好的原因是這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？不過昨天101被世界看見後，讓她想起，以前也沒人看好陳水扁會當台北市長，2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信陳水扁會當選總統。「做好一切努力，等待機會就能夠翻轉！」

￼

謝欣霓說，之前她對於賈的公司經營方式確實有一些意見，不過這一次賈董真的很棒，非常棒！也只有身為運動高手才有這個勇氣做這個決定！對於今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，她也覺得這是個非常好的想法！