快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北101董事長賈永婕。圖／摘自賈永婕的跑跳人生
台北101董事長賈永婕。圖／摘自賈永婕的跑跳人生

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，台北101董事長賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣。民進黨前立委謝欣霓今天在臉書坦言，「一開始大多數的人不看好她，包括我在內」、「我必須為過去不看好她向賈永婕董事長道歉！」

謝欣霓說，今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，「我也覺得這是個非常好的想法！」既然民進黨的人不夠勇敢，沒有人願意選，就讓三鐵高手賈永婕為台北市、為民進黨堅強！

霍諾德昨天成功登頂台北101，讓台北101成為全球焦點，董事長賈永婕昨天在IG說「成功！我要退休了！」許多網友敲碗賈董出來選台北市長。

謝欣霓今天在臉書向賈董道歉，表示過去也曾不看好她當101董座，不看好的原因是這麼嚴肅的國家門戶，沒有政治歷練的人有辦法搞定一切，好好的表現嗎？不過昨天101被世界看見後，讓她想起，以前也沒人看好陳水扁會當台北市長，2000年除了陳水扁以外，也沒有太多人相信陳水扁會當選總統。「做好一切努力，等待機會就能夠翻轉！」

謝欣霓說，之前她對於賈的公司經營方式確實有一些意見，不過這一次賈董真的很棒，非常棒！也只有身為運動高手才有這個勇氣做這個決定！對於今天在網路上看到有人建議賈永婕出來選台北市長，她也覺得這是個非常好的想法！

謝欣霓 台北101

延伸閱讀

賈永婕「捧鳳梨祈福」霍諾德滿臉疑惑畫面瘋傳　網笑：一定有綠色乖乖

霍諾德登頂101蔣萬安臉書被批收割…賈董親留言1句話打臉酸民

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕「1小心機」讓世界看見台灣

賈永婕不畏反對 張景森揭昔日評估：憂意外讓101成凶宅

相關新聞

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

賴清德總統任內的政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨立委王鴻薇今天踢爆，聯輔基金會當中藏著大量民進黨「選舉落選人」，簡直成「敗選...

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，台北101董事長賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣。民進黨前立委謝欣霓今天在...

土方之亂 民團籲「營建剩餘土石方處理法」速提草案預告送審

近期土石方處理議題帶來許多討論，其中農地改良回填的擴展做法更引起爭議。民間團體今於立法院召開記者會表示，肯定及支持內政部...

擲筊請媽祖聖示誰來參選 彰化謝家內部「擇一」拍板定案

彰化縣二林區縣議員陳一惇掛出看板表明參選下屆二林鎮長，這一席空間擠滿參選人，立法委員謝衣鳯、縣議長謝典霖的服務團隊有兩人...

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

國民黨台中市長人選未定，對此，民進黨提名的市長參選人何欣純上午表示祝福，並說自己也正努力讓市民知道何欣純當市長可以帶給市...

柯文哲滿血回歸 民眾黨2年條款如何牽動未來政局？

民眾黨「2年條款」啟動，包括黃國昌、黃珊珊等不分區立委，將在1月31日卸任，由另一批白營不分區立委取而代之。外界關注的，不僅僅是這些「白營新科立委」的戰力，更是他們能否延續之前民眾黨的基本路線，繼續「藍白合」。隨著民眾黨主席柯文哲滿血回歸，變數可能會越來越大。這8位立委在立院的動向，不僅將牽動立法院的藍白合作，更會牽動今年九合一乃至2028、2032年的總統、立委選戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。