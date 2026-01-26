國民黨中常委選舉31日投票 45人搶29席選情熱

快訊

中央社／ 台北26日電

國民黨第22屆第1任中常委選舉將於31日投票，將選出29席選任中常委，有別於2年前選舉時，出現登記即當選的狀況，這次中央委員參選意願提高不少，共有45人登記角逐，當選機率約為64%，選情相當火熱。

國民黨將於31日舉行中常委選舉，在現任中常委，共有15人要競選連任。同時，不少藍營公職人員也登記角逐，包括立委陳菁徽、邱鎮軍、羅明才、鄭正鈐、黃仁等人，此外，還包括曾多次擔任中常委的前立委李德維，此次也將捲土重來，再次參選角逐。

黨內人士表示，2年前中常委選舉因登記不足額，出現登記即當選的狀況，黨內普遍認為與前主席朱立倫強勢領導，相對弱化中常委職權有關，因此導致大家參選意願不高；但在鄭麗文上任黨主席後，這次則呈現參選爆炸的局面，共有45名中央委員登記角逐，當選機率約僅有64%。

依黨內規定，國民黨中常委選舉由全體1900多名黨代表，票選產生29席選任中常委，黨代表在投票時，以無記名限制連記法圈選，圈選名額上限為15名。

藍營地方人士說，中常委選舉過往常發生候選人組織換票聯盟，透過手中掌握的選票，相互交換讓彼此都能順利當選，引發黨內外的質疑與關注；此次中常委選舉，由於有多人角逐形成混亂局面，是否再度出現換票聯盟的操作方式，值得關注。

