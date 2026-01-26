重大政策應表態 學者：請中選會候選人填問卷

「中選會委員應對不在籍投票、公投綁大選等政策表態意見！」學者吳景欽26日於審查中選會委員被提名人的公聽會上強調，行政院提名已經延宕，審查資料也不齊全，交出來的報告大多是宣示性表態，盼未來各黨立委加強監督；學者謝政諭則說，行政院有徵詢各黨派意見是好事，盼委員能獨立行使職權。

立法院內政委員會26日舉行審查中選會委員被提名人（主委游盈隆、副主委胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬與陳宗義）的學者專家公聽會。真理大學法律系主任吳景欽表示，中選會委員的學經歷與實務經驗無可挑剔，但行政院提名延宕、給的審查資料也很不足，很難讓外界了解委員對關鍵政策的態度。

被提名人應寫問卷

吳景欽舉例，與選舉相關的重大政策目前有兩個：不在籍投票與公投綁大選，但只有少數委員對此有比較明顯的宣示，希望上任之後可以嘗試推動，而主委與副主委都沒有很明顯的表態，但不在籍投票關乎《憲法》保障的選舉權，還是希望朝野立委審查時能請諸位被提名人表態。

「應該透過發問卷的方式表達態度！」吳景欽說，民眾黨就有提出10個問題的問卷，問得比較詳細，且不管回答的狀況如何，至少可以看出委員對於重大議題的看法、沒有迴避的空間。

缺少檢討中選會

東吳政治系退休教授謝政諭則說，從被提名人的自傳與期許來看，比較多正面表述，但對於過去選委會疑似有球員兼裁判的狀況缺少檢討，且台灣選舉已有80年歷史，其中的弊病與賄選問題還是有不少，被提名人應該提出改善的看法，還有設法公開民國39到70年的選舉資料，進行更多研究與探討。

「行政與立法在審查與提名完中選會後，就不要再干擾委員行使職權！」謝政諭舉例說，前東吳大學校長端木愷、前中選會主委黃石城，都是不黨不派的很好範例，他肯定行政院徵詢各黨派，以政黨比例原則提名候選人，嘗試在立法院遞出橄欖枝，盼各界未來都可不忘初心，讓中選會秉持專業公正的超然立場。

