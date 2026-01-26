看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她
國民黨台中市長人選未定，對此，民進黨提名的市長參選人何欣純上午表示祝福，並說自己也正努力讓市民知道何欣純當市長可以帶給市民什麼樣的好生活和更好的福利、市政會大步向前，這才是市民所關心的。
2026九合一選舉
何欣純上午參加台74線快速道路大里一交流道北出匝道改善工程通程典禮前受訪，並做以上表示。她說，藍營人選江啟臣和楊瓊瓔常說姊弟登山各自努力，而她也正在努力，因為她要為市民負責、提出政見，至於他們的人選，有他們政黨內部的提名機制，她予以尊重。
對於年輕族群的支持度有上升，何欣純說，她一向是實事求是，而且認真的提出政見。她說，她為年輕人著想，也知道台中是一個年輕的城市，需要更多友善年輕人且能夠安居樂業的城市願景，他們看見了我的努力，我也會更努力讓他們知道選擇何欣純是對的。
