快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨提名的台中市長參選人何欣純（右四）上午參加台74線快速道路大里一交流道北出匝道改善工程通程典禮。記者黃寅／攝影
民進黨提名的台中市長參選人何欣純（右四）上午參加台74線快速道路大里一交流道北出匝道改善工程通程典禮。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長人選未定，對此，民進黨提名的市長參選人何欣純上午表示祝福，並說自己也正努力讓市民知道何欣純當市長可以帶給市民什麼樣的好生活和更好的福利、市政會大步向前，這才是市民所關心的。

2026九合一選舉

何欣純上午參加台74線快速道路大里一交流道北出匝道改善工程通程典禮前受訪，並做以上表示。她說，藍營人選江啟臣和楊瓊瓔常說姊弟登山各自努力，而她也正在努力，因為她要為市民負責、提出政見，至於他們的人選，有他們政黨內部的提名機制，她予以尊重。

對於年輕族群的支持度有上升，何欣純說，她一向是實事求是，而且認真的提出政見。她說，她為年輕人著想，也知道台中是一個年輕的城市，需要更多友善年輕人且能夠安居樂業的城市願景，他們看見了我的努力，我也會更努力讓他們知道選擇何欣純是對的。

努力 何欣純 政見

延伸閱讀

名嘴喊台中「敬老愛心卡」放寬為每年兩萬點 何欣純：會評估

下屆台中市長參選人網友論戰 挺楊瓊瓔者：她不能再等

影／媽祖來加持？苗栗山邊媽台中贊境 為想選市長的「她們」停轎

最新民調台中綠營年輕選票激增 何欣純「市民盼換新」：對手是誰非重點

相關新聞

王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

賴清德總統任內的政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨立委王鴻薇今天踢爆，聯輔基金會當中藏著大量民進黨「選舉落選人」，簡直成「敗選...

藍白力推不在籍投票　中選會委員被提名人意見分歧

中選會人事同意權公聽會今登場，對於藍白力推不在籍投票法制化，被提名人意見兩極。委員被提名人、律師黃文玲憂冒然推行恐引發更...

綠前立委曝曾不看好賈永婕 現在支持她選北市長、為民進黨堅強

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，台北101董事長賈永婕扛住壓力，讓世界看見台灣。民進黨前立委謝欣霓今天在...

土方之亂 民團籲「營建剩餘土石方處理法」速提草案預告送審

近期土石方處理議題帶來許多討論，其中農地改良回填的擴展做法更引起爭議。民間團體今於立法院召開記者會表示，肯定及支持內政部...

擲筊請媽祖聖示誰來參選 彰化謝家內部「擇一」拍板定案

彰化縣二林區縣議員陳一惇掛出看板表明參選下屆二林鎮長，這一席空間擠滿參選人，立法委員謝衣鳯、縣議長謝典霖的服務團隊有兩人...

看國民黨中市尚未推市長參選人 何欣純給祝福並謝年輕人看見她

國民黨台中市長人選未定，對此，民進黨提名的市長參選人何欣純上午表示祝福，並說自己也正努力讓市民知道何欣純當市長可以帶給市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。