【重磅快評】蕭美琴、卓榮泰的酸味飄到台北101塔尖了

美國極限攀岩好手霍諾德昨天僅花1小時31分就完成徒手攀爬高達508公尺的「台北101」，政壇不分顏色一致喝采，但副總統蕭美琴及行政院長卻偷偷把「台北101」置換為「台灣101」，引來小肚雞腸的批評。兩人絕非不知「台北101」已註冊商標，變身「台灣101」顯然只是想削減台北市長蔣萬安的光環而已，這種心思簡直是酸民等級。

霍諾德成功挑戰徒手攀爬台北101，不少政治人物不免都想蹭熱度。總統賴清德臉書發文指有很多人在台北101底下、電視機前，看著霍諾德赤手攀爬台北101，過程真的很緊張，他恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰的幕後英雄；前總統蔡英文也感謝台灣人民的熱情支持，以及直播團隊、台北 101與台北市政府的努力促成。

蔡、賴的發文都用「台北101」，但副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰的發文就走味了。蕭美琴在霍諾德完成攀登後不久於Threads發文表示「看得手心一直冒汗，恭喜Alex！成功站上台灣101的頂端」；卓榮泰在臉書發文寫下「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝采」。兩人把「台北101」置換為「台灣101」，眼力不好的國人可能還沒有及時發現呢！

把「台北101」改為「台灣101」，蕭美琴、卓榮泰還不算「始祖」。前年底賴清德的子弟兵綠委郭國文就提過這個建議，他在立院質詢新上任台北101董事長賈永婕時就直接提出台北101大樓應「正名」為「台灣101」；財政部回應，台北101有民股，需先通過董事會同意，台北101也對外表示沒有進一步規畫。

就務實面來說， 台北金融大樓股份有限公司2005年一開始就是使用的「台北101」中英文商標，它是國內首件獲准註冊為立體商標的建築物，在玩具、化妝品、酒、百貨公司等157個類別皆有申請商標保護。過去確有不少自然人、法人申請「台灣101」商標，最後皆遭駁回；網路民調也顯示，對於將「台北101」更名為「台灣101」，有超過8成民眾表示不同意或支持原名，蕭美琴、卓榮泰及郭國文的想法顯然不是主流意見。

台北市長蔣萬安在霍諾德登頂成功後，第一時間臉書貼文恭喜他寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101。僅管有工殤協會質疑此舉是對職業安全的踐踏，前政委張景森也批霍諾德登頂讓全世界看到台北的市容醜陃。但作為台北市長，蔣萬安的表現和賴清德、蔡英文一樣得體，今天換作綠營主政北市，難道市長就不恭賀霍諾德挑戰成功？

但蔣萬安臉書底下留言湧入許多酸言「成功登頂才發文蹭一下.」、「現在跳出來收割什麼？」、「明明就是賈永婕的功勞」，還有網友稱台北101股東不含北市府，酸味簡直飄到101頂樓塔尖，完全呼應蕭美琴、卓榮泰淡化「台北」成分的主旋律。但綠營一向力捧的賈永婕到蔣萬安臉書留言「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，我還一直煩你」，已成最強大的反擊。