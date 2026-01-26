中選會人事公聽會 學者盼成朝野和解起點、律師憂僅通過特定人選

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中選會委員本周進入審查程序，被提名人黃文玲（右起）、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人陳宗義、主委被提名人游盈隆、委員被提名人李禮仲、蘇子喬、蘇嘉宏。（記者陳正興／攝影）
中選會人事同意權公聽會今登場，國民黨團推薦的學者代表肯定此次題名都是一時之選，盼獲得立法院通過，成為朝野和解起點；民進黨團推薦的律師代表表示，儘管同意此次人事權是行政團隊向在野黨遞出橄欖枝，卻仍擔憂若僅通過在野黨推薦人選，恐違背中選會政治中立原則。

中選會目前僅剩4位委員，依法至少5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲（國民黨推薦）、蘇嘉宏（國民黨推薦）、蘇子喬（民眾黨推薦）及陳宗義7人名單函送立法院。

立法院內政、司法及法制委員會今天舉行公聽會，28、29日接著舉行聯席會議，審查中選會人事同意權案。

國民黨團推薦的文化大學廣告學系鈕則勳指出，此次提名學者多為一時之選，且加入在野推薦人士，有助社會多元意見進入中選會，使人民權益以及選舉公正性獲得更大保障，且提名名單某種程度代表行政院遞出橄欖枝，若能通過，將成朝野和解起點。

他並提出三項期許，包括日後大法官、NCC委員、考試委員都能比照此模式提名，呼籲賴清德總統能與在野黨主席進行不設前提、不立名目、不拘形式的朝野對談，進一步推動朝野和解，也一解民眾對政治僵局的煩悶；他並以徒手攀岩的運動家霍諾德比喻，期待朝野多點真心、耐心與誠意，朝野和解將水到渠成。

民眾黨團推薦的真理大學法律學系教授兼系所主任吳景欽認為，此次行政院提名模式，在近兩年來行政立法與司法的諸多糾葛下，朝野彼此之間有遞出和諧橄欖枝的意味。

民進黨團推薦的律師洪偉勝說，此波中選會人事案若順利通過，未來將處理2026年地方選舉及2028年總統大選。若遭封殺，未來可能遭外界批評現有的中選會委員都未經本屆立法院同意，導致選舉中立性遭質疑；他更擔憂若立法院僅通過特定政黨徵詢人選，反讓民眾認為中選會委員與政黨高度相關，這與要求中選會政治中立的精神相違背。

針對此次提名模式是否可以沿用到其他人事案提名，洪偉勝表示，他雖同意此波中選會人事提名是行政院遞出橄欖枝；但若要適用於NCC委員或大法官提名的話，民間可能會有所疑慮，因為大法官提名是經民間團體推薦，排除政黨推薦。

