逾千人參與青年圓夢計劃 總統：將擴大規模至弱勢偏鄉

中央社／ 台北26日電

總統賴清德今天表示，去年有超過1400位青年參與「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年政府將擴大計畫規模和名額，貼近年輕人需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子，有更多機會到海外圓夢。

賴總統上午在總統府接見2025年國際青年大使交流計畫訪團、農業青年大使「新南向」交流計畫訪團。

他致詞表示，外交部、農業部精心籌辦，過去十多年，「國際青年大使」和「農業青年大使」總計超過2000位參與者，一棒接一棒、走向世界。去年為了鼓勵具有原住民族身分的農業青年參與計畫，更首度結合「原民外交」及「農業外交」，安排農業青年大使前往具有原住民族文化的農業大國澳洲交流。

他說，這項計畫讓台灣青年有機會貢獻專業，參與國際外交事務，累積深厚國際交流情誼，並展現台灣堅實農業軟實力與科技力。這趟旅程可說是青年協助政府，推動公眾外交的最佳典範，也印證他長期以來的信念，「青年是國家的未來，也是台灣連結世界的動力」。

賴總統說，為了增強這份動力，他上任後，積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過國家級的投資，希望讓更多有抱負、有專長的年輕人，打破資源的限制，前往世界各個角落，開拓視野、勇敢追夢。

總統表示，去年已經有超過1400位青年參與圓夢計畫，今年政府將擴大計畫規模和名額，讓這項計畫貼近年輕人的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子，有更多機會到海外圓夢。

賴總統說，投資青年，就是投資未來。政府會繼續結合相關部會資源，將青年大使成功經驗，轉化為更寬廣平台，讓「走向國際」，成為每一位台灣青年都可以達成的目標，讓台灣影響力延伸到全球各個領域與社群，讓世界因為台灣的青年行動而更好。

他期許與會者擔任最優秀的台灣大使，大聲地告訴世界，台灣是一個自由、民主、多元、充滿活力的好地方，熱情邀請他們走進台灣，感受台灣的美好，同時持續保持探索世界的熱情。

現役海軍少尉、青年大使吳佳穎分享，在海外的見聞，讓她深刻感受，台灣守護太平洋和平的重要性，不只是一句口號，而是具體的責任感。「青年百億海外圓夢計畫」，對許多渴望探索世界的青年來說，是最好的支持。相信未來會有更多年輕人走進世界的各個角落，帶回更多影響生命、改變視野的珍貴收穫。

青年 原住民族 外交部

