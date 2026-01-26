影／中共：統一後再無中華民國 鍾佳濱批藍白「三騙」
針對媒體報導，國民黨欲重啟中斷9年的「國共論壇」，但北京中央認為國民黨阻擋軍購等各項努力不夠到位，正採取「技術性延遲」，具體要求國民黨，不能再迴避「統一後的制度安排」，不應該讓台灣民眾誤以為「統一」後還有「中華民國」政體的存在，並要求國民黨全力阻擋軍購、反對台美供應鏈合作。民進黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，中共可能終於發現「一直被國民黨詐騙」，痛批民眾黨與國民黨，「一騙台、二騙美、三騙中」的路線，已經騙不下去。
鍾佳濱表示，第一，騙台灣人，柯文哲說支持軍購，結果要拿女性自主權、子宮換軍購。第二，騙美國，黃國昌去美國，跟美國人說支持強化台灣國防，回來後卻說堅決反對行政院版的強軍特別條例。第三，騙中國，中國要求國民黨擋下軍購跟其他中國不要的法案，如今中國說「統一後再無中華民國」，並要求國民黨全力擋下軍購，「國民黨敢不敢承諾統一後再無中華民國、敢不敢幫中共完成這個目的？我想答案很清楚，就是不敢。」
