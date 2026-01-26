王鴻薇批聯輔基金會成綠「敗選退輔會」 創意私房會員也被安插位置

賴清德總統任內的政府人事頻遭質疑酬庸，國民黨立委王鴻薇今天踢爆，聯輔基金會當中藏著大量民進黨「選舉落選人」，簡直成「敗選退輔會」，更誇張是她接獲陳情，「創意私房」案高級會員也在被安插位置的人事名單內，讓女員工連廁所都不敢上，經濟部主管單位竟窩藏罪犯，顯然內部管理大有問題。

王鴻薇、國民黨立委羅智強今開記者會指出，「財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會」長期成為民進黨酬庸單位，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，兼任顧問為行政院前副院長鄭文燦人馬、前桃園市府秘書處長顏子傑，根本成綠「敗選退輔會」。

王鴻薇提到，她還接獲內部陳情，葉仁創安插人事名單中驚見「創意私房」案高級會員「南橘子」郭柏宏，及董事會秘書黃靜惠，兩人分別涉犯兒少性剝削犯罪及公益侵占罪判決確定。經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。

王鴻薇表示，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，像是長期把持相關補助，如風災、地震、疫情的紓困貸款都是；前任總經理吳群隆就是蘇系代表，徐定禎是英系，葉仁創則為新潮流，一切只有酬庸，沒有專業。

羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大婁子，郭柏宏不只爆「創意私房」案，且111年被起訴、113年3月北院判決，但直到去年才離職，薪水領好領滿，根本就是包庇。綠營酬庸比比皆是，這些都只是冰山一角。

王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工因新聞報導發現郭柏宏曾涉案，但反應後未獲適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，甚至因此不敢在聯輔基金會上廁所，這已嚴重危害職場安全與信任。黃靜惠被判決公益侵占罪，判處有期徒刑4個月得易科罰金。