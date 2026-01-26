快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

柏林政治科技高峰會 台跨黨派立委分享台灣經驗

中央社／ 柏林25日專電

立法院跨黨派立委莊瑞雄、葛如鈞及洪毓祥，近日齊聚德國柏林，出席2026年「政治科技高峰會」，在來自各國的政界、學界與智庫代表之間，討論人工智慧、數位治理等議題，分享台灣科技發展與民主防衛經驗。

應英國西敏寺民主基金會（WFD）邀請，訪團於1月23日至24日參與在柏林舉行的第二屆「政治科技高峰會」（Political Tech Summit 2026）。

駐德國代表處發布新聞稿表示，此次訪團成員包括台灣民主基金會副執行長鄭純宜及多位學者，與來自數十國的政策制定者、科技界人士與研究者，就科技如何改變民主治理展開交流。

高峰會之外，台德交流也延伸到正式會場以外的場合，駐德代表谷瑞生23日晚間邀請訪團與德國政學界人士餐敘，包括德國前駐中、駐日大使史丹澤（Volker Stanzel）、前駐匈牙利大使克瑞夫特（Heinrich Kreft）、德國在台協會前處長歐博哲（Martin Eberts），現場氣氛熱絡。

谷瑞生在交流中指出，台灣在全球AI供應鏈中占有關鍵位置，生產全球逾9成AI伺服器；同時，台灣也是高度數位化，卻長期面對威權威脅的民主社會，近10年來對中國投資明顯下降，逐步完成貿易轉型與去風險化，相關經驗值得與理念相近國家分享。

新聞稿指出，國民黨籍立委葛如鈞形容，台灣就像自己生產的晶片，「體積不大，卻不可或缺」。

他也提到，台灣近期通過「人工智慧基本法」，除強化產業競爭力，更將人權與隱私納入制度核心，為政府因應深偽與假訊息提供明確法律依據。

民眾黨籍立委洪毓祥表示，台灣長期處於高度資訊戰與灰色地帶衝突環境，累積了資安防護與對抗假訊息的實務經驗，未來希望與德國在半導體、AI與資安領域深化合作，共同提升民主社會的整體韌性。

民進黨籍立委莊瑞雄則說，此行參與多場科技與民主治理相關討論，讓他對歐洲在AI規範與法律制度上的思考有更深理解，也誠摯邀請德國各界人士未來走訪台灣，進一步交流彼此的制度與社會經驗。

史丹澤透過新聞稿指出，近年德國社會對台灣的關注明顯升高，這不只是國際情勢使然，更與台灣自身展現出的民主實力有關；隨著民間、學術與政策層面的往來增加，台德之間已逐步建立穩固的互信基礎。

駐德代表處表示，德國是歐洲政治與研究重鎮，台灣與德國同為理念相近夥伴，長期在政治、經貿、科技及社會等領域互動密切。此次跨黨派立委率團參與國際論壇並與各界交流，有助深化雙方對民主治理與科技發展趨勢的理解，為未來合作創更多機會。

德國在台協會 峰會 莊瑞雄

延伸閱讀

民進黨誰選北市長 王世堅：鄭麗君是非常適合人選

台東鳳梨釋迦外銷受阻 綠委籲政院盡速啟動產銷調節

彈劾公聽會學者批賴總統跟莊瑞雄槓上 韓國瑜急剎車：喝口咖啡、靜下心

台東電纜地下化 陳瑩、莊瑞雄成功爭取12.52公里長

相關新聞

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

民眾黨前主席柯文哲昨天說，他曾經提出用人工生殖法作為台階，放行今年度總預算及軍購特別條例，此話一出引發執政黨立委跳腳。民...

霍諾德登頂101卓榮泰一句話 陳冠安批政治算計大可不必

Alex Honnold成功登上台北101，無論是台北市民，還是全台民眾，都為之感動、。對於行政院長卓榮泰臉書貼文說「為...

謝國樑童子瑋警局交手 童拋向中央爭取繁重加給 謝說如果成真會編列

2026基隆市長選戰對壘的市長謝國樑、議長童子瑋，今都出席警局活動。童提及非六都核發「繁重加給」中央作業進度，希望在農曆...

傳北京「技術性推遲」國共論壇？蕭旭岑斥亂編故事

國共恢復交流的論壇確定延至2月初舉辦，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。自由時報報導指，北京採技術性推遲，...

「妃龍在天」第6戰 謝龍介能靠綠營裂痕關鍵贏一次？

「妃龍在天」第6度對決成形，立委陳亭妃於年底台南市長選舉對上國民黨謝龍介，是兩人首次決戰市長，卻已是生涯第6次交手，過往陳5戰全勝，加上迄今強大基層動員力，民調目前呈現優勢，然而，賴清德總統握起她手喊凍蒜，同黨賴系的挺立委林俊憲人馬恐成最大變數。 台南選舉從不只是藍綠對決，綠營賴系布局、第三勢力動向、選民結構變化都牽動，眼前關鍵，市議會黨團要求陳亭妃簽「切割郭信良」聲明，林俊憲也明確點出「大家不能裝作這個裂痕沒有看見」，競合廝殺之下，任何變數都可能翻轉2026戰局。

45人搶29席 5藍委爭入中常會

國民黨中常委選戰倒數，本屆參選較上屆熱鬧許多，不少立委參選。不過，黨務人士分析，有公職身分未必選情就樂觀，這次選情跳脫以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。