柏林政治科技高峰會 台跨黨派立委分享台灣經驗

立法院跨黨派立委莊瑞雄、葛如鈞及洪毓祥，近日齊聚德國柏林，出席2026年「政治科技高峰會」，在來自各國的政界、學界與智庫代表之間，討論人工智慧、數位治理等議題，分享台灣科技發展與民主防衛經驗。

應英國西敏寺民主基金會（WFD）邀請，訪團於1月23日至24日參與在柏林舉行的第二屆「政治科技高峰會」（Political Tech Summit 2026）。

駐德國代表處發布新聞稿表示，此次訪團成員包括台灣民主基金會副執行長鄭純宜及多位學者，與來自數十國的政策制定者、科技界人士與研究者，就科技如何改變民主治理展開交流。

高峰會之外，台德交流也延伸到正式會場以外的場合，駐德代表谷瑞生23日晚間邀請訪團與德國政學界人士餐敘，包括德國前駐中、駐日大使史丹澤（Volker Stanzel）、前駐匈牙利大使克瑞夫特（Heinrich Kreft）、德國在台協會前處長歐博哲（Martin Eberts），現場氣氛熱絡。

谷瑞生在交流中指出，台灣在全球AI供應鏈中占有關鍵位置，生產全球逾9成AI伺服器；同時，台灣也是高度數位化，卻長期面對威權威脅的民主社會，近10年來對中國投資明顯下降，逐步完成貿易轉型與去風險化，相關經驗值得與理念相近國家分享。

新聞稿指出，國民黨籍立委葛如鈞形容，台灣就像自己生產的晶片，「體積不大，卻不可或缺」。

他也提到，台灣近期通過「人工智慧基本法」，除強化產業競爭力，更將人權與隱私納入制度核心，為政府因應深偽與假訊息提供明確法律依據。

民眾黨籍立委洪毓祥表示，台灣長期處於高度資訊戰與灰色地帶衝突環境，累積了資安防護與對抗假訊息的實務經驗，未來希望與德國在半導體、AI與資安領域深化合作，共同提升民主社會的整體韌性。

民進黨籍立委莊瑞雄則說，此行參與多場科技與民主治理相關討論，讓他對歐洲在AI規範與法律制度上的思考有更深理解，也誠摯邀請德國各界人士未來走訪台灣，進一步交流彼此的制度與社會經驗。

史丹澤透過新聞稿指出，近年德國社會對台灣的關注明顯升高，這不只是國際情勢使然，更與台灣自身展現出的民主實力有關；隨著民間、學術與政策層面的往來增加，台德之間已逐步建立穩固的互信基礎。

駐德代表處表示，德國是歐洲政治與研究重鎮，台灣與德國同為理念相近夥伴，長期在政治、經貿、科技及社會等領域互動密切。此次跨黨派立委率團參與國際論壇並與各界交流，有助深化雙方對民主治理與科技發展趨勢的理解，為未來合作創更多機會。