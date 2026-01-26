謝國樑童子瑋警局交手 童拋向中央爭取繁重加給 謝說如果成真會編列

2026基隆市長選戰對壘的市長謝國樑、議長童子瑋，今都出席警局活動。童提及非六都核發「繁重加給」中央作業進度，希望在農曆年前獲行政院核定。謝國樑回應，如果成真，市府會追加預算編列，創造警察更好的待遇跟環境。

基隆市警察局今天上午辦理第三、四分局卸、新任分局長聯合布達交接典禮，謝國樑、童子瑋都出席，分別肯定卸任分局長任內的貢獻，並期許新任分局長繼續努力維護治安和交通。

童子瑋致詞時還提到爭取非六都繁重加給進度，表示這是對很多縣市警察同仁非常重要的事情。這段期間他不斷的在行政院、內政部警政署、人事總處等單位奔波穿梭，最新的進度是警政署已經在修正一些細節。

童子瑋表示，警政署完成修正作業後，希望在農曆過年前可以獲行政院核定，各縣市政府就可以編列預算，開始發放。