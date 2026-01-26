傳北京「技術性推遲」國共論壇？蕭旭岑斥亂編故事

國共恢復交流的論壇確定延至2月初舉辦，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。自由時報報導指，北京採技術性推遲，建議國民黨拿出「實質作為」。國民黨副主席蕭旭岑今批評，相關報導是胡說八道、亂編故事，擬採取正式法律動作。

自由時報引述北京權威消息，指國台辦高層已明確要求國民黨三項指標，包括軍購預算不能通過、對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場，且不能支持台美供應鏈合作。以建立「足夠而深刻的互信」。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時駁斥，該報導從頭到尾都是編造。首先，綠媒有可能問到「北京權威消息」嗎？懷疑是所謂的國安人士透露；其次，此篇報導不符事實，很快國民黨就會對外說明，到時大家就知道誰在說謊。

蕭旭岑也說，自由時報不斷用似是而非的謊言、假新聞跟政治作戰，意圖塑造台灣民眾認為，國民黨為了要訪陸、見習近平而去杯葛軍購預算。民眾黨主席黃國昌從美國回來都講了，美國要賣給台灣只有3000億元的軍購，就算是用最寬鬆、一比一的維護費，也才6000億元，賴政府憑什麼編到1.25兆元？這個錢是怎麼灌水的？

蕭旭岑表示，今天藍白不是為了擋軍購預算，是為了人民的血汗錢，馬英九時期的軍購總額就超過李登輝和陳水扁時期，證明國民黨的總統沒有在擋軍購，今天是因為賴政府的軍購預算比例太誇張，所以在野黨要嚴審。可是從之前的門票說到今天這個報導，意圖要讓台灣人以為國民黨為了要見習近平，所以去擋軍購，這完全是假新聞。

蕭旭岑重申，國民黨要去大陸訪問，要有論壇、智庫的對接，乃至於黨主席鄭麗文會不會見到習近平，這些事都跟軍購沒有任何關係。今天國民黨不用任何條件、任何門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，只要認同兩岸關係不是兩國關係，就可以去訪問大陸，這是常識。

蕭旭岑說，且這麼多年以來，歷任主席馬英九、連戰、朱立倫、洪秀柱都去過，哪一次跟軍購有關係？硬把軍購跟國民黨訪問中國大陸扯在一起，是非常惡意的連結，意圖影響2026年選舉，所以國民黨真的要認真思考要採取法律動作。