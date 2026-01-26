影／台中市長選舉盧秀燕關切喊話 楊瓊瓔回應：靜待二次協調

國民黨參選下屆台中市長人選仍未定案，基層憂心，爭取提名的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔目前仍待黨中央第二次協調；台中市長盧秀燕昨表示，如果第2次協調未能成功，就趕快初選，希望提名不要遲於2月19日，否則競選會太過匆忙；楊瓊瓔今天說謝謝市長關心，大家一致目標就是團結勝選。

立委楊瓊瓔今天表示，謝謝市長的關心，現在靜待第二次的協調，也靜待黨中央的通知，她說大家的一致目標就是團結勝選，集合所有的力量，能讓基層最放心的，就是選出最強候選人，大家團結打贏這場勝戰。