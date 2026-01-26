快訊

載逾350人菲律賓渡輪沉船！已釀7死 乘客夜漂海上求救畫面曝

台中醉婦墜落一江橋下向友人求救 獲救後稱「被狗追才掉下」

霍諾德登頂101蔣萬安被灌爆收割...賈董一句話狠打臉酸民

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
霍諾德昨在眾人期盼中成功爬上台北一○一。記者季相儒／攝影
霍諾德昨在眾人期盼中成功爬上台北一○一。記者季相儒／攝影

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，有網友大讚市長蔣萬安「這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，隨即綠營人士在臉書貼出台北金融大樓股份有限公司「主要股東」，指台北市政府不在其內。蔣臉書恭喜文也被網友酸收割，不過董事長賈永婕也特地到蔣萬安臉書留言，直接打臉酸民。

市長蔣萬安昨在霍諾德登頂成功後，第一時間臉書貼文恭喜Alex寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！底下更湧入許多網友留言酸「成功登頂才發文蹭一下....」、「我就請問一句，你現在跳出來收割個什麼？」「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死。」

還有網友稱「轉101小知識：董事長賈永婕由中央指派，股東結構不含北市府，跟蔣萬安一點關係也沒有。」

不過隨即批評的留言被打臉，台北一零一董事長賈永婕昨天也不忘到蔣萬安臉書底下留言，賈永婕在蔣萬安臉書底下暖心留言「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，（前晚）我還一直煩你」，還有網友留言說「北市府的高度支援，非常值得肯定」、「謝謝蔣市長。你們大家辛苦了」。

蔣萬安 北市府

延伸閱讀

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕「1小心機」讓世界看見台灣

賈永婕不畏反對 張景森揭昔日評估：憂意外讓101成凶宅

寫歷史！霍諾德完成101不可能任務...蔣萬安曝今早盯直播心情

見證霍諾德傳奇 蔣萬安跑行程不忘用手機看直播

相關新聞

霍諾德登頂101卓榮泰一句話 陳冠安批政治算計大可不必

Alex Honnold成功登上台北101，無論是台北市民，還是全台民眾，都為之感動、。對於行政院長卓榮泰臉書貼文說「為...

霍諾德登頂101蔣萬安被灌爆收割...賈董一句話狠打臉酸民

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德昨成功登頂台北101，有網友大讚市長蔣萬安「這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，隨即綠營人...

「妃龍在天」第6戰 謝龍介能靠綠營裂痕關鍵贏一次？

「妃龍在天」第6度對決成形，立委陳亭妃於年底台南市長選舉對上國民黨謝龍介，是兩人首次決戰市長，卻已是生涯第6次交手，過往陳5戰全勝，加上迄今強大基層動員力，民調目前呈現優勢，然而，賴清德總統握起她手喊凍蒜，同黨賴系的挺立委林俊憲人馬恐成最大變數。 台南選舉從不只是藍綠對決，綠營賴系布局、第三勢力動向、選民結構變化都牽動，眼前關鍵，市議會黨團要求陳亭妃簽「切割郭信良」聲明，林俊憲也明確點出「大家不能裝作這個裂痕沒有看見」，競合廝殺之下，任何變數都可能翻轉2026戰局。

45人搶29席 5藍委爭入中常會

國民黨中常委選戰倒數，本屆參選較上屆熱鬧許多，不少立委參選。不過，黨務人士分析，有公職身分未必選情就樂觀，這次選情跳脫以...

藍周六選中常委 換票傳聞再起

國民黨第廿二屆第一任中常委選舉周六登場。相較兩年前「登記不足額」情形，這屆四十五位中央委員角逐廿九席，當選率僅六成四，顯...

觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲變數

國民黨中常委選戰白熱化，競逐者眾反映黨內活力回升，比起朱立倫時代堪稱百家爭鳴，卻也帶來選務爭議。然而，在黨內權力重組的敏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。