霍諾德登頂101卓榮泰一句話 陳冠安批政治算計大可不必

Alex Honnold成功登上台北101，無論是台北市民，還是全台民眾，都為之感動、。對於行政院長卓榮泰臉書貼文說「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝彩」，北市港湖議員擬參選人陳冠安說，卓榮泰這種只想著政治攻防，滿腦政治算計的，真的大可不必。

陳說，昨天活動一成功，綠營卻急著抹黑造謠北市府沒角色、沒貢獻，說穿了就是害怕台北被看見。就卓揆最為誇張，為了削弱北市的角色，臉文硬生生昧於事實，把「台北101」改名「台灣101」。

「101的正式名稱，就是台北101，就是TAIPEI 101。」陳冠安說，卓榮泰到底是多不想看見台北在國際發光發熱？堂堂行政院長之尊，民進黨可能的台北市長人選，如此小心眼，如此對待台北，真夠噁心。Netflix直播字幕就清楚標註「感謝台北市政府」。

101董事長賈永婕也親自到蔣萬安粉專留言致意，表示「謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」。陳說，前總統蔡英文也沒有像卓榮泰指鹿為馬，仍以台北101來稱呼，並感謝北市府的促成。讓世界看見台灣、讓世界看到台北，要感謝的人很多，有檯面英雄，也有幕後英雄。但像卓榮泰這種只想著政治攻防，滿腦政治算計的，真的大可不必。