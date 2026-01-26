聽新聞
高雄市長選戰合作柯志恩？黃國昌：當然不排除

聯合報／ 記者徐白櫻黃婉婷／連線報導

年底高雄市長選戰，國民黨、民進黨各推立委柯志恩賴瑞隆參選。民眾黨主席黃國昌昨被問及高市長人選是否藍白合？他說，拉下民進黨候選人是大家的共識，「賴瑞隆在國會表現讓人非常失望」，不排除與國民黨提名的柯志恩合作；柯志恩則說「藍白一定要合」。

賴瑞隆反擊表示，他十年來為高雄爭取六千億元重大建設經費，也獲公督盟連續十九會期優秀立委，以及多次「口袋國會」的優良立委肯定，「讓高雄如何建設，讓高雄更好，這才是高雄市民最關心的事」。

民眾黨檯面上暫無高市長人選，前主席柯文哲、現任主席黃國昌昨到高雄參加「守護南方希望，高雄轉型青年未來」論壇。黃國昌說，面對高雄選舉，拉下民進黨推出的候選人應該是大家的共識，「賴瑞隆在國會裡面的表現，我必須老實說，讓人非常失望」，質詢台上針對法案討論，賴竟然拿幕僚準備的錯誤稿子散播假訊息，這件事情賴瑞隆從來沒有好好面對過；地方選舉上，相信在野的團結跟合作是基本方向，怎樣推出最強候選人，讓高雄這邊有新氣象，「我們大家會一起好好努力」。媒體追問，會跟柯志恩談合作？黃國昌回應，「當然不排除」。

柯志恩昨在大社出席活動時表示，藍白一定是要合，國民黨中央和民眾黨主席及相關單位已取得非常好的默契，也訂了一個機制，未來選舉藍白一定有合作默契。

高雄 柯志恩 賴瑞隆 黃國昌 藍白合

