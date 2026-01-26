聽新聞
觀察站／藍逢權力重組 外有柯文哲變數

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨中常委選戰白熱化，競逐者眾反映黨內活力回升，比起朱立倫時代堪稱百家爭鳴，卻也帶來選務爭議。然而，在黨內權力重組的敏感時刻，民眾黨前主席柯文哲的復出卻形成外部變數，如何弭平負面聲浪，又兼顧安撫基層情緒，考驗黨主席鄭麗文的智慧。

此次參戰中常委的人選，涵蓋現任尋求連任者、立委與地方議員等公職人員、前中常委；大陸台商與海外代表亦積極布局，其中不乏首次參選者，顯示黨內對中常委的重視程度提升。

中常委選舉的競逐，也是未來黨內路線與權力配置的前哨戰。部分公職人員將中常委視為與黨內競爭提名的籌碼，前任中常委則試圖重返決策核心。不過，卻也因換票聯盟傳得繪聲繪影，讓獨立參選者生存空間大為緊縮，更暴露選制缺陷與派系競逐的隱憂。

在黨內權力重組升溫的同時，柯文哲因素提前進入國民黨內部討論。柯文哲言論在讓藍營反應兩極，部分聲音主張淡化個人言論、維持合作框架，另也有人認為應對柯保持高度警戒。這種分歧，凸顯出國民黨正面臨「需要盟友制衡執政黨」與「維持最大在野黨主體性」的雙重壓力。

誠然，國民黨對柯文哲的快人快語呈現心情起伏，本身就暴露了其席次不夠的被動處境；但藍營也須認知，民眾黨作為第三勢力，必然要在藍綠之間保持彈性。若能在立院議題、九合一選舉人選整合、共同政見研擬等，讓藍白合作成為「兩黨共識」，當合作有了制度基礎，柯文哲個人言論的殺傷力自然降低。

面對柯文哲的作風，國民黨必須在戰略層面堅持藍白合作的大方向，戰術上保留回應個別爭議的空間，在心理層面安撫支持者的焦慮，在論述層面重建藍營信心。唯有如此，才能既維持合作又不失主體性，既照顧盟友，又不讓支持者寒心。

