柯文哲酸賴總統 像明朝崇禎帝

立法院朝野為今年度中央政府總預算案審查吵成一團，民眾黨前主席柯文哲昨天說，政府要解決人民很多問題，事情都做不完，賴清德總統不該每天搞鬥爭，把國家搞得四分五裂。對於外界稱賴清德為「清德宗」，柯直言，這行為不像「清德宗（光緒皇帝）」，較像明朝的崇禎皇帝。

柯文哲南下高雄參加「高雄轉型青年未來」座談會，談到政府要協助解決很多問題，他打趣說發現坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書，出來後還被妻子陳佩琪罵說「我們在外面比你在裡面辛苦，在外面要去抗議，你都躲在裡面休息」。

柯提到，自己交保後起手式是推人工生殖法修法，這個沒有意識形態、沒有藍綠或統獨，但當時跟民進黨立院黨團總召柯建銘說「給你台階下，生殖法過、總預算軍購我來處理，要讓國家正常運作」，結果民進黨不願意，就是要亂，為反對而反對。

柯文哲說，他要誠摯跟賴清德講：認真工作就好，為何要把國家搞得四分五裂？周一工作至周七，每天做一點，這樣保證會連任，不該每天搞鬥爭、國家亂糟糟，「賴清德要當清德宗（光緒皇帝），我看他比較像明崇禎皇帝」，至少清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好遇上甲午戰爭、八國聯軍。他說，「整個民進黨裡面，偏執狂只有賴清德一個」，但這個偏執狂站在最高的位置，整個國家亂糟糟，不知道要如何。

對於柯文哲說若綠營支持修正「人工生殖法」，他就會處理總預算及軍購案，民進黨團書記長陳培瑜批評，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼，這不是政黨協商該有的樣子；預算該審就審，法案該談就談，不要把國防當人質、把民生當籌碼。

此外，民眾黨貫徹兩年條款，現任六名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷確定月底請辭，立法院下周將部分換血，將遞補立委者包括資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍及陸配李貞秀等人。