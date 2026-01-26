快訊

45人搶29席 5藍委爭入中常會

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

國民黨中常委選戰倒數，本屆參選較上屆熱鬧許多，不少立委參選。不過，黨務人士分析，有公職身分未必選情就樂觀，這次選情跳脫以往山頭或連線態勢，可說是各憑本事大亂鬥，選情緊張。首次參選的國民黨立委邱鎮軍表示，藍營面對綠營猛攻一定要打團體戰，這次也盼藉參選讓黨團與黨中央更緊密結合。

國民黨中常委選舉將於月底舉行，這次應選廿九席，有四十五位中央委員角逐，相比上一屆來講競爭激烈，而當中也有五位參選者是立委，包含陳菁徽、邱鎮軍、羅明才、鄭正鈐、黃仁，且還有不少是首次參選，面對眾多非立委選將來勢洶洶，選情也緊張。

黨務人士分析，這次立委參選中常委人數跟以往差不多，會參選的主要就是想多參與黨務，增加自身黨務經歷，未來政治路也會比較好走，比如爭取不分區立委或縣市長提名等，多少都有加分；另外，立委與中常委要繳交的募款責任額是一樣的，所以不少立委就覺得乾脆來參選看看，也許能選上，在黨內也比較有聲量。

黨務人士還說，國民黨中常委在「廿一全」後增設任期不得超過兩屆規定，有些人認為有當過、有經驗了，或已經選上公職了，就不會再繼續參選，所以這次無論在立委或非公職，都不少新人來參選。

黨務人士認為，本屆中常委選舉與以往不同，過去是有幾個大山頭組派系或連線，今年則陷入「大亂鬥」態勢，參選者各憑本事，每個人綜合實力比以往強；從中常委號次觀察，有些立委在上一輪中央委員選舉時，票數並不理想，這次選戰還有得看。

邱鎮軍是首次參選，他表示，這次參選是因為想多了解黨務，當然大家都很認真，但面對進黨攻勢，國民黨一定要集中火力打團體戰，所以希望透過參選讓黨團跟黨中央更緊密結合，聯繫也更即時、更方便、更聚焦，再加上苗栗也無中常委席次，希望可以為苗栗發聲。

中常委 國民黨

