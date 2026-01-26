藍周六選中常委 換票傳聞再起

國民黨第廿二屆第一任中常委選舉周六登場。相較兩年前「登記不足額」情形，這屆四十五位中央委員角逐廿九席，當選率僅六成四，顯然熱鬧不少。原本外界關注度不高的中常委選舉，黨內卻打得火熱，換票聯盟、地方勢力操控傳聞再次浮現，引發質疑。

上一次中常委選舉首次出現登記不足額的情況，候選人甚至不必拜票即當選，黨內認為是前主席朱立倫的強勢領導風格，導致中常委參與意願大減。黨內人士指出，新任黨主席鄭麗文上任後，大陸台商與海外代表也積極投入，登記參選熱度確實提升不少。

現任中常委方面，蔣根煌、黃紹庭、陳俗蓉、高思博等十五人尋求連任；也有不少公職投入參選。前中常委李德維、陳雙全、游家富等人則捲土重來拚上壘；其中，李德維因擔任黨主席辦公室特別顧問，被視為鄭麗文人馬布局卡位。

過往中常委選舉就曾有換票聯盟爭議。熟悉黨務運作的人士透露，此次選戰已有「大小聯盟」的換票結構，扣掉保障名額與本身實力雄厚不需參與換票的候選人，十多名中常委候選人至少可掌握約四五百張選票，幾乎等同當選。

該人士指出，中常委選舉開票過去採「區域混合計票」，讓操控者無法精準掌握票源流向，降低買票與換票的可能性，改回「各縣市分開開票」後，小額票倉反而更易被操控。

由於換票、賄選疑雲甚囂塵上，已引發基層質疑，黨中央於是祭出「加派監票員」措施，不過，仍難平息爭議。黨內人士表示，曾建議中央恢復混合開票制，但畢竟鄭麗文團隊剛上任，不願得罪人，選前恐難有調整。

另有黨代表評估，這屆候選人名單，對鄭麗文領導系統不至於構成實質挑戰，預期將呈現「平穩、過渡」格局，若今年九合一選舉大勝，預料下屆中常委選舉才會更激烈。