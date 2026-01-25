意識不清病患被「強行續命」 監察院要衛福部建立保障機制
隨醫療發達，民眾壽命也愈長久，但監察院指出，不少病患是依靠呼吸器延長壽命，部分已意識不清且長期無家屬探視，因無法自主表達其意志，被迫以現代化醫療強行續命，未能安寧善終，監委田秋堇接獲陳情後，經調查並提出調查報告，要求衛福部研議處理，建立保障機制。
衛福部資料顯示，100至113年底，社政單位公費安置於醫院呼吸照護病房（RCW）共103名，其中無家屬探視者有79人，安置當時意識不清楚者有76人。田秋堇認為，這類病患不但每天依賴呼吸器、飲食管灌、翻身、抽痰，甚至在臨終時明知死亡為必然，仍被急救，造成病人極大痛苦及資源耗用。
田秋堇表示，我國已於89年即制定「安寧緩和醫療條例」，於105年完成「病人自主權利法」立法，並於108年正式施行，以保障末期病人拒絕心肺復甦術或維生醫療（DNR）之權利，但調查報告指出，大多公費安置病人皆未能於安置之初了解相關法律權利，而錯失機會。
基隆市社會處楊玉欣處長於監察院約詢時表示，為協助長輩能將醫療選擇權回到自己手中，該處已實施老人及身心障礙者於機構安置時，機構會主動介紹與徵詢簽署DNR或AD（預立醫療決定）之意願。
該案諮專家表示，國內對長期呼吸器依賴病患是否屬生命末期病人尚無共識及標準，導致醫護人員為避免醫療糾紛而全力救治，衛福部應凝聚醫界共識，針對末期病人建立機制，並協助病患家屬醫療決策，保障病患安寧善終權益。
田秋堇指出，長期使用維生設備延長病患生命，若導致病患過著幾無生活品質的生活，是剝奪病患安寧善終的權益；社政單位公費安置的長期呼吸器依賴病患多為弱勢，多數不知法律所保障之善終選擇權，導致部分患者折磨多年、瀕死時必須歷經痛苦急救後才宣布死亡。
田秋堇表示，衛福部應研議相關機制，以保障公費安置弱勢病患及家屬了解「安寧緩和醫療條例」、「病人自主權利法」及「無最近親屬之末期病人的安寧緩和醫療決策流程」等相關法律規範，確保病患善終權益。
