柯文哲稱「拿人工生殖法換預算」　陳培瑜：別把民生當籌碼

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲今天指出，他曾向民進黨立院黨團總召柯建銘提議，若綠營支持修正「人工生殖法」，他就會處理總預算及軍購案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，把人民安全當成有利的政治籌碼，不要把國防當人質、把民生當籌碼。

陳培瑜批評，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼，這不是政黨協商該有的樣子。

陳培瑜表示，人工生殖法當然可以談、也應該談，社會確實有需要，修法也要更完善：醫療管理要更嚴謹、女性健康要被保護、孩子的最佳利益更不能被忽略；任何版本都應該回到內容與配套討論，而不是用情緒、用喊價、用政治算計製造對立，失去討論議題的空間。

陳培瑜續指，國防預算是另一件事，國防預算也必須審、必須監督；可是，真正負責任的監督，是讓預算回到正常程序，進委員會逐項審查、清楚說明刪減理由、公開透明接受檢驗，不是把整包卡住，然後挑議題出來當「交換條件」，最後再回頭說「都是民進黨不妥協、所以才動不了」。

陳說，這種說法不只是在替民眾黨過去卡國防預算卸責，更危險的是把台灣描述成「自己內鬥所以沒辦法推進」，對外尤其容易讓美國與國際盟友誤會，以為是台灣自己不願意做事；事實是，台灣的民主可以吵、可以辯、可以逐條審，但不能用「卡關」當談判武器。

她說，預算該審就審，法案該談就談，不要把國防當人質、把民生當籌碼；他們要的是有秩序、可預測、可信任的民主程序，而不是把重大公共議題變成交換條件的政治秀。支持改革，就拿出內容；要監督，就回到程序。不要用交易綁架人民，也不要用甩鍋欺騙外界，「台灣值得更負責任的政治」。

