民眾黨台南市長挺謝龍介？ 主委：涉及議員布局已請中央加快決策

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市黨部主委顏耀星（左三）表示會力拚下屆台南市議員至少當選一席為目標。記者吳淑玲／攝影
台南市黨部主委顏耀星（左三）表示會力拚下屆台南市議員至少當選一席為目標。記者吳淑玲／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今天出席台南市黨部感恩餐會，未接受媒體訪問。民眾黨台南市黨部主委顏耀星受訪時，針對台南市長議題表示，民眾黨在台南市沒有人選，是否挺國民黨參選人謝龍介，尊重中央黨部，地方並無主導權；他的目標只有一個，就是「至少要當選一席議員」。由於牽涉議員選舉布局，已向中央表達希望決策能盡快明朗。

顏耀星指出，他不喜歡用「藍白合或不合」來形容，民眾黨也有自身的自主性，但這確實是一個趨勢，會配合中央黨部的想法與做法。只是說實在的，藍白要怎麼合，大家都會有不同意見，他也無法主導，畢竟對方是大黨，因此一切都以中央的想法與判斷為準。若中央認為需要配合國民黨台南市長參選人謝龍介，地方就會盡量配合，這大致就是他對藍白合作的看法。

顏耀星強調，他的重點始終放在議員選舉。台南市目前尚未有民眾黨籍議員，希望至少能推上一席。他坦言民眾黨在台南的空間有限，但他會全力拚，不過正式提名時程不會太早，預計農曆年後才會更明確。

目前在永康區林乃立、東區陳進男、中西區北區江明宗、南區安平區蕭漍華、新營區陳詩薇、關廟歸仁區郭如芳等六個選區已有人選，但仍須依照黨內遊戲規則進行。若同一選區出現兩人表態參選，將先進行協調，協調不成則進入初選，一切照中央訂定的規則走。部分選區尚無人選，誰要參選他都樂觀其成，都歡迎。

至於市長選舉是否支持謝龍介，顏耀星再次強調，要聽中央指示，地方不會主動表態。他直言個人重點仍在議員選舉，「民眾黨也必須爭取部分淺綠選票」。他「比較自私」是站在黨的立場考量，但一切仍須等中央拍板後，再看如何配合。

顏耀星說已向中央拜託希望盡快定案，中央回應部分縣市仍在協調中，包括嘉義、宜蘭等地；新竹部分則較為明朗，高虹安將參選；新北市方面黃國昌將參選，2月1日要成立競選總部。

台灣民眾黨主席黃國昌（左四）今天出席台南市黨部感恩餐會未受訪，台南市黨部主委顏耀星（左三）透露目前在6個選區已有市議員人選表態。記者吳淑玲／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（左四）今天出席台南市黨部感恩餐會未受訪，台南市黨部主委顏耀星（左三）透露目前在6個選區已有市議員人選表態。記者吳淑玲／攝影

台灣民眾黨 議員

