立院30日最後一次院會 黨產條例等是否闖關成焦點

立法院第11屆第4會期將結束，30日是最後一次立法院會，民眾黨團總召黃國昌等6位立委將在2月1日辭去立委，而包括黨產條例、衛星廣播電視法，以及民眾黨團提出的不在籍投票法草案，是否會在30日闖關三讀，將是各界焦點。

立法院本會期延長至1月31日，30日是最後一次舉行院會，而民眾黨不分區立委為落實「2年條款」，據立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，將在2月1日辭去立委職務。

據23日立法院朝野黨團協商結論，27日的立法院會中，僅會處理完成協商及不須協商的議案，處理完畢即散會。

其中，國民黨立委游顥提案，將救國團排除於黨產條例適用範圍的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，以及被視為「中天條款」的衛星廣播電視法部分條文修正草案，都已過30天冷凍期，屆時是否排進30日院會討論事項中處理，備受矚目。

民眾黨團提出「不在籍投票法草案」，適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職選舉及罷免、全國性公投，採移轉投票或至指定場所投票方式。該草案在去年底逕付二讀、15日經朝野協商時，國民黨團認為現階段社會共識不足，建議繼續協商，因此30日闖關機會不大；至於攸關代理孕母制度的「人工生殖法草案」，仍在委員會審查中，將留待下會期續審。

另外，行政院在去年12月29日已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院；行政院秘書長張惇涵23日也率被提名人拜會朝野黨團，希望都能夠過關。

立法院內政、司法及法制委員會明天上午將舉行公聽會，28、29日接著舉行聯席會議，審查中選會人事同意權案。