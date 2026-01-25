總預算、軍購僵局 寄望民眾黨改變

【台灣醒報記者呂翔禾台北分析報導】「民眾黨新立委上任，不見得會延續主席黃國昌的路線！」綠委鍾佳濱25日受訪時，針對總預算、《國防特別條例》等法案卡關要如何解套分析，白接下來將換立委、藍白地方選舉整合有變數，由前主席柯文哲提名的新任立委不見得會聽黃的話，是爭取合作的契機；學者王宏仁認為，三黨應儘早召開黨對黨的協商會議。

關鍵法案各有爭點

立法院本會期將結束，但總預算、《國防特別條例》與院版《財劃法》都還卡在程序委員會，無法進入各委員會審查。藍白呼籲行政院編列軍警消336億預算，還有總統賴清德到國會就軍購議題進行國情報告，才肯放行。藍白還將總預算中38項、718億的新興預算以決議案抽出逕付二讀，呼籲行政院先執行這些預算。

但行政院長卓榮泰堅持總預算要整本通過，而軍警消預算有違憲疑慮，需要先等憲法法庭裁決；民進黨也批評，總統沒有到國會國情報告的義務，且若要國情報告不能指定主題，而過去也沒有單獨將新興預算抽出的做法。隨著會期即將結束，法案高機率會繼續躺在程序委員會。

綠等黃國昌下台

民進黨立委鍾佳濱受訪時指出，而下個會期民眾黨將有6位新立委上任，過去主張與民進黨強力對抗的總召黃國昌將辭職，而這6位立委是民眾黨前主席柯文哲所提名，且沒有過去的包袱，說不定會調整過去黃國昌高度追隨傅崑萁的路線。

鍾佳濱認為，國民黨與民眾黨在地方選舉都有提名，衝突會開始浮現，整合也不見得那麼順利，在黃國昌不當總召下，柯文哲的影響力應該會慢慢提升，因此他認為不是「北風與太陽」，而是兩個太陽中有一個（意指黃國昌）可能會變成月亮，柯文哲應該會重新思考政策路線。

各黨不設前提溝通

成大政治系教授王宏仁受訪時也同意，民眾黨要換不分區代表是可能突破的地方。另外，他認為美方近來已經把話說得很明白，未來可能也會跟藍白加強溝通。針對《國防特別條例》藍盼賴總統國情報告，王宏仁認為這就是要羞辱賴總統，綠很難妥協，若不設前提的報告可能較有機會。

「不見得要喝咖啡，但至少三黨要坐下來談！」王宏仁分析，如今在野黨要求就總預算的問題進行電視辯論，也只是拖延時間。若要訴諸民意，連總統也無法主動解散國會，執政黨最好要加強溝通，同樣也呼籲在野黨針對和解不設前提，各黨才有機會坐下來談。

【更多精采內容，詳見 】