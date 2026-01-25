傳綠營將她視為出戰竹縣「B計畫」 范雲：專注服務未考慮選舉
2026年新竹縣長選戰，傳民進黨鎖定的竹北市長鄭朝方意願不高，因此民進黨改鎖定民進黨不分區立委范雲出戰竹縣。對此，范雲指出，鄭朝方是民進黨唯一有機會翻轉竹縣的人選，她主要花心思處理竹縣教育教育議題，從來沒有考慮過選舉，將專注服務。
2026九合一選舉
今年新竹縣長選戰，藍綠都各自有難題，國民黨遇上分裂危機，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩都想爭取出線；民進黨方面，雖然地方多期待鄭朝方轉戰縣長，就連身兼黨主席的賴清德總統都曾出面勸說，傳出鄭朝方意願不高，身兼縣黨部的鄭已鎖定認養新竹縣為責任區的范雲當作備案。
對此，范雲指出，她去新竹縣服務這一年多，感受到竹縣比起她服務過的大安區和花蓮縣更為艱困許多。鄭朝方在竹北市長3年多來政績亮眼、得到不分黨派選民ㄧ致的肯定，是民進黨唯一有機會翻轉竹縣的人選。
對於傳出綠營改鎖定她出戰竹縣，范雲說，她這一年多主要花心思處理新竹縣各種教育議題，從來沒有考慮過選舉，專注服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言