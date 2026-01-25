傳綠營將她視為出戰竹縣「B計畫」　范雲：專注服務未考慮選舉

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
2026年新竹縣長選戰，傳民進黨鎖定的竹北市長鄭朝方意願不高，因此民進黨改鎖定民進黨不分區立委范雲出戰竹縣。對此，范雲指出，鄭朝方是民進黨唯一有機會翻轉竹縣的人選，她主要花心思處理竹縣教育教育議題，從來沒有考慮過選舉，將專注服務。

今年新竹縣長選戰，藍綠都各自有難題，國民黨遇上分裂危機，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩都想爭取出線；民進黨方面，雖然地方多期待鄭朝方轉戰縣長，就連身兼黨主席的賴清德總統都曾出面勸說，傳出鄭朝方意願不高，身兼縣黨部的鄭已鎖定認養新竹縣為責任區的范雲當作備案。

對此，范雲指出，她去新竹縣服務這一年多，感受到竹縣比起她服務過的大安區和花蓮縣更為艱困許多。鄭朝方在竹北市長3年多來政績亮眼、得到不分黨派選民ㄧ致的肯定，是民進黨唯一有機會翻轉竹縣的人選。

對於傳出綠營改鎖定她出戰竹縣，范雲說，她這一年多主要花心思處理新竹縣各種教育議題，從來沒有考慮過選舉，專注服務。

