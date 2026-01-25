快訊

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

一個月前就在找好天氣！霍諾德挑戰徒手攀101 氣象粉專揭精準計算內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像明朝崇禎皇帝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左一）今天在高雄參加青年論壇，他質疑，執政要做的事情很多，每天做事都來不及，賴清德總統怎有時間搞鬥爭。記者徐白櫻／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左一）今天在高雄參加青年論壇，他質疑，執政要做的事情很多，每天做事都來不及，賴清德總統怎有時間搞鬥爭。記者徐白櫻／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天南下高雄參加青年論壇，有感而發說，政府要解決的事情很多，「坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書」；其實只要一周工作七天，保證還是會連任，賴清德卻每天搞鬥爭、讓國家每天亂糟糟，行為像明朝的崇禎皇帝。

民眾黨前現任黨主席柯文哲、黃國昌南下高雄駁二藝文特區，兩人參與「高雄轉型青年未來」座談會，針對派遣工低薪、「台灣病」產業分配不平均等議題發表看法。

柯文哲表示，政府要解決的問題很多，不過他也發現坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書，出來後還被妻子陳佩琪罵說「我們在外面比你在裡面辛苦，在外面要去抗議，你都躲在裡面休息」。

柯文哲批評賴清德總統，「做事不是比較輕鬆嗎？為何賴清德覺得吵架比較輕鬆？」若他當家，7點上班到10點下班睡覺，每天做事都來不及，怎麼可以在立法院吵吵鬧鬧。

柯文哲說，他要誠摯跟賴清德講，認真工作就好，為何要把國家搞得四分五裂？周一工作至周七，隔天再來上班，每天做一點，這樣保證會連任，不該每天搞鬥爭、國家亂糟糟；「賴清德要當清德宗（光緒皇帝），我看他（賴清德）比較像明崇禎皇帝」，至少清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好遇上甲午戰爭、八國聯軍。

此外，台北地檢署檢察官130人，僅約10人有問題；整個民進黨裡面，偏執狂只有賴清德一個，但這個偏執狂站在最高的位置，整個國家亂糟糟，不知道要如何。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到高雄參加青年論壇，不少支持者要求合影留念。記者徐白櫻／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天到高雄參加青年論壇，不少支持者要求合影留念。記者徐白櫻／攝影

賴清德 柯文哲

延伸閱讀

影／北捷行動電源禁令反覆 柯文哲：經濟部應提升產品安全性

綠質疑國民黨台南介選…他曝一跡象：削弱陳亭妃的正當性

陳佩琪談司法爭議與選戰布局 強調民眾黨須維持主體性

影／柯文哲、黃國昌高雄合體 黃直言「賴瑞隆國會表現讓人非常失望」

相關新聞

陳佩琪談司法爭議與選戰布局 強調民眾黨須維持主體性

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，今上午陪同黨籍新北市中和區市議員參選人陳怡君在中和勝利市場掃街時，針對近期司法爭議與選戰布...

柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像明朝崇禎皇帝

民眾黨創黨主席柯文哲今天南下高雄參加青年論壇，有感而發說，政府要解決的事情很多，「坐牢滿輕鬆的，每天只有發呆、讀書」；其...

黃國昌為民眾黨台南「防災守護隊」揭牌 紅布未拉下他小露一手

台灣民眾黨主席黃國昌今天到台南出席感恩餐會，同時為台灣民眾黨台南市黨部防災士揭牌，黃國昌說，因去年台南發生多起災害事件，...

台美共構聯合火力協調中心 恐仍要等共軍先動手再反擊

台美在國防部共構「聯合火力協調中心」，可望優化國軍美製、國造各式飛彈發射程序、計畫與目標獲得。近期有美軍退役飛彈軍官在台公開主張，國軍接裝海馬士多管火箭系統與陸軍戰術飛彈（ATACMS），當共軍二砲或遠火旅飛彈、導引火箭確定升空後，尚未彈著前，海馬士就能趁隙發射陸軍戰術飛彈，越過海峽打擊發射陣地目標。但美軍這種「預警發射」（Launch-on-Warning, LOW）的構想，有學者證稱華府並不認為適用於台灣，台灣恐怕要先挨打，坐實中共先出手，鞏固國際輿論，國軍再實施反擊。

【總編開箱】重啟國共論壇 去政治性的務實交流才是關鍵

停辦多年的國共論壇，預計將於2月以「智庫交流」的形式重新登場，主軸由以往高度政治對話，轉向學術、產業與民生層面的討論。這...

冷眼集／藍務實對話 避免綠抹紅

國民黨主席鄭麗文於去年十一月就任後，即定調重啟兩岸對話。國共論壇將在二月初以「智庫交流」形式登場，一方面著重學術與產業層...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。