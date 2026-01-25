黃國昌為民眾黨台南「防災守護隊」揭牌 紅布未拉下他小露一手

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃國昌今天為民眾黨台南市黨部防災士揭牌。記者吳淑玲／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌今天到台南出席感恩餐會，同時為台灣民眾黨台南市黨部防災士揭牌，黃國昌說，因去年台南發生多起災害事件，台南志工第一線投入服務，令他深受感動。決定要在全國各地成立防災士救護隊，希望未來台灣不管在哪1個角落需要，就會看到台灣民眾黨防災救護隊的身影。

台灣民眾黨台南市黨部今天中午在黨部前舉辦感恩餐會，黃國昌約在下午1點抵達，由台南市黨部主委顏耀星陪同，逐桌向幹部及志工致意感謝，前立委周五六、周陳秀霞及前立委魏耀乾、曾參選台南市長的吳炳輝律師等也出席。

黃國昌指出，今天辦感恩的餐會，對支持台灣民眾黨，支持阿貝的好朋友，表示「感謝、多謝」，謝謝大家在過去這段時間當中，不管是對台灣民眾黨，對於柯文哲主席還有所有台南市黨部所有的同仁大家的支持，那2026年將是重要的一年，將持續在工作崗位上努力，謝謝大家。

隨後黃國昌等人為「民眾防災守護隊」揭牌時，出現小插曲，紅布沒有被拉下來，黃國昌還小露一手跳兩次將紅布接下，引來大家拍手叫好。

黃國昌表示，防災守護隊的成立是去年台南發生非常多不幸災情，台南的志工夥伴深入走到台南的每個角落；台灣民眾黨志工提供給台南鄉親協助的背影，在網路上引起相當大的影響，大家不畏辛勞提供災民第一線的服務，看了非常的感動，有去年台南這的經驗，所以決定要在全國各個地方都成立守護隊，希望未來無論台灣哪個角落需要支援，都能提供即時協助。

台灣民眾黨台南市黨部表示，台灣身處地震與颱風頻繁的環太平洋地震帶、同時全球面臨極端挑戰之際，台灣民眾黨積極推動社區防災建設，讓更多防災士能在第一時間深入鄰里、協助民眾，把災害影響降到最低。台南正式成立台灣民眾黨防災士據點，提升人人防災應變能力，減少社區或家庭遭遇災害的風險。

民眾黨台南市黨部中午舉辦感恩餐會，主席黃國昌到場致意。記者吳淑玲／攝影
民眾黨台南市黨部防災士揭牌，出現小插曲紅布未拉下，黃國昌小露一手跳上去拿下來。記者吳淑玲／攝影
