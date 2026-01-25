民進黨青年部推「熬民主」 張惇涵27日談20年幕僚路

民進黨青年部近來陸續邀請政務官與青年交流對話，27日將邀請行政院秘書長張惇涵分享「20年的幕僚養成記」。民進黨青年部主任黃聖文表示，透過實體交流與互動，加深青年朋友對當前政策的理解，同時也讓執政團隊更深入青年世代，理解青年夥伴的想法，透過雙向互動共創台灣的未來。

民進黨青年部自2024年3月起持續舉辦實體線下活動「週二熬民主」，與青年朋友面對面交流對話，「熬民主」系列活動至今已舉辦超過50場。

黃聖文指出，「熬民主」系列活動陸續邀請中央執政團隊的政務官與事務官參與，透過實體交流與互動，不僅協助青年理解政策，也讓執政團隊能直接傾聽青年聲音，深化彼此理解。

民進黨青年部「熬民主」活動過去曾邀請勞動部長洪申翰、陸委會副主委梁文傑、疾管署長羅一鈞、內政部長劉世芳等人，與青年朋友就政策與公共議題進行交流。2026年首場熬民主將於27日登場，由行政院秘書長張惇涵分享「20年幕僚養成記」。

民進黨說，張惇涵從基層黨工、國會助理開始，歷經地方、中央政府單位，如今許多國家重大政策的推進，背後都有張惇涵居中穿梭與協調的身影，更是推動國家前進的幕後英雄。

黃聖文表示，「熬民主」系列活動透過不同政策領域的專業人士與政務官，與青年朋友進行實體交流，不僅讓青年更理解政策內容，也促進青年對民進黨的互動與認識。他指出，在當前社群討論風氣下，實體活動更能聚焦政策與實務層面的討論，期許「熬民主」成為青年參與公共政策的第一品牌。