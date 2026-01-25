駐馬代表：台灣盼入CPTPP促區域繁榮 籲超越政治因素

駐馬來亞西代表處近期與學界舉辦研討會。駐馬代表連玉蘋表示，台灣擁世界第一先進製程半導體技術及產能，與馬國產業互補性高。在全球AI產業發展趨勢下，要達成馬國AI產業發展的願景，台灣不可或缺。且台灣若加入CPTPP將對馬國及區域經濟帶來正面效益，籲成長與繁榮應凌駕地緣政治。

駐馬來亞西代表處今天發布新聞資料，駐馬代表處與馬來西亞大學（UM）於23日合辦「台灣新南向政策與馬來西亞數位轉型策略性投資與台灣數位生態案例」研討會，會中由研究學者發表訪視在馬台資企業包括萬里雲、研華及永聯等智慧科技產業成果。

研討會由馬大學者珊迪亞（Sadia Rahman）、李志良及拉曼大學學者吳宏立主講，除馬來亞大學社會科學暨人文學院副院長海玲娜（Helena Varkky）、戰略及國際研究系主任洛伊（Roy Roger）、亞歐學院院長若加（Raja Rasiah）等學者外，馬來西亞製造業公會（FMM）主席李祖國、馬來亞西台灣商會聯合總會長蔡欣恬等人與會。

連玉蘋致詞時說明台馬關係緊密，台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）將有助區域經濟成長。台灣為馬國第4大貿易夥伴及第7大投資國，台商在馬積極投資已為馬國創造47萬個工作機會。

連玉蘋表示，面對地緣政治不確定性、全球經濟重新形塑，以及供應鏈安全受到挑戰之際，台灣擁有世界第一先進製程半導體技術及產能，馬國則在半導體封測居世界第4位，台灣與馬國產業互補性高。在全球AI產業發展及應用革新的趨勢下，要達成馬國AI產業發展的願景，台灣是不可或缺的夥伴。

然而，台灣的新南向半導體產業布局將取決合作國家是否將台灣視為一個公平對等的夥伴。在一個科技、經濟安全及供應鏈韌性高度相關的時代，期許台馬兩國能在既有基礎上秉持「平等尊重，互惠互利」的原則持續深化合作，當能開創台馬共贏新局。

她表示，台灣加入CPTPP將對馬國及區域經濟帶來正面經濟效益，CPTPP有台灣加入將更強大。