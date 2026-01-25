陳佩琪談司法爭議與選戰布局 強調民眾黨須維持主體性

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，今上午陪同黨籍新北市中和區市議員參選人陳怡君在中和勝利市場掃街時，針對近期司法爭議與選戰布局發表看法。她直言，近來看到多份調查局回函，均指政治獻金並無違法疑慮，卻仍遭起訴，讓她難以理解，並質疑司法標準是否一致。

陳佩琪表示，司法若缺乏一套公平的作業標準，容易淪為執政黨打壓在野黨的工具，這樣的情況本不該存在。她強調，不論柯文哲相關案件結果如何，司法都不應在證據不足的情況下進行搜索與起訴。

針對日前在社群平台發文批評京華城案為「世紀冤案」，並張貼搜索票照片卻未將承辦人員資訊馬賽克，引發外界質疑是否涉及違法，陳佩琪回應，她張貼公文的目的僅在於質疑搜索正當性，並非刻意洩漏個資。她也表示，若因此涉及任何法律責任，願意自行承擔。

陳佩琪並質疑，柯文哲過去寄給黨內秘書長的信件內容，為何會出現在特定媒體刊登，另有公部門掌握的出入境照片流出至媒體，是否涉及違法，也希望相關單位能說清楚。

對於外界關注柯文哲近期頻繁南下行程，是否與陳佩琪分工與輔選雙北議員有關，陳佩琪表示，外界不宜過度揣測，她身為民眾黨黨員，若仍有能力，會在不直接參與選舉的前提下，協助黨內輔選工作。她也提到，過去一年來，陳怡君等人於私下對柯文哲與民眾黨的支持，她心中相當感謝，未來若對方有需要，也會盡力幫忙。

對於外界認為陳佩琪對民進黨的批評較柯文哲更為強烈，她則回應，夫妻本就是獨立個體，政治立場與思維出現差異相當正常，外界若想了解柯文哲的想法，應直接向本人詢問。

陳怡君也補充指出，不論藍綠或其他政黨，民眾黨都應維持自身主體性，展現與既有政治不同的特色。她表示，中和區長期由藍營資深民代主導，現在正是引入新視角與新世代能量的時候，自己會全力做好準備，讓選民擁有更多選擇。