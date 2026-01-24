快訊

助理費除罪修法 最快本周三讀

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北報導

國民黨立委牛煦庭助理費修法草案去年十二月廿六日逕付二讀，協商冷凍期將到期，最快本周召集協商後可闖關三讀；據悉，國民黨團也備好修正動議，要讓立委助理除罪化更明確，不排除在院會處理牛煦庭版時提出，給有司法審判壓力立委交代。

國民黨立委陳玉珍去年提案助理費除罪化，由立法院撥給立委統籌運用且免檢據核銷，引發國會助理群起抗議，讓原先想逕付二讀闖關的國民黨團臨時喊卡。隨後牛煦庭版出現，提高立法院公費助理工資總額，達立委歲費五倍，且納專業加給、資深加給、在職進修費用、結婚補助，並明定修正條文從今年元旦起實施。

有藍委認為，牛煦庭版內容完整也納許多公費助理福利，反彈聲音不會像陳版這麼大，但提高公費助理工資總額，怕被扣自肥帽子；另一名藍委則不諱言，牛煦庭版將公費助理費放入立委補助費中，按照新竹市長高虹安前例，為有司法審判壓力立委解套，且明定施行日期，代表今年起的判決都應比照新法。

民眾黨團總召黃國昌則明確表達態度，他曾強調公款公用原則不退讓，並會針對助理費研擬黨版。不過日前高虹安二審撤銷貪汙，民眾黨修法的急迫性降低。

據悉，為讓有需要的立委有更有利的法律攻防空間，國民黨團不排除在院會處理此案時提修正動議；有部分藍委表示，助理費問題是不分藍綠的歷史共業，若為有需要的立委，他們願在表決時表態。

民進黨團副書記長林月琴說，修法可以，但不能修成脫罪券。國民黨推動助理費修法，草案刻意切割助理費濫用與貪汙罪、刑罰關聯，把公帑修成私帳，助理費是全體國民的納稅錢，不是誰的免責金庫，國民黨這種修法面對每天跟自己打拚的助理，好意思嗎？

