冷眼集／藍務實對話 避免綠抹紅

國民黨主席鄭麗文於去年十一月就任後，即定調重啟兩岸對話。國共論壇將在二月初以「智庫交流」形式登場，一方面著重學術與產業層面實質交流；另方面也凸顯國民黨在高度敏感的兩岸議題上，試圖降低政治衝擊、避免被綠營扣紅帽。

民進黨因為根深柢固的抗中意識形態，長期以來，對國共互動乃至兩岸民間交流大肆抹紅。然而，兩岸若缺乏溝通互動，只剩猜忌對立，甚至導致兵戎相向，絕非兩岸人民以及國際樂見。正如同新任海基會董事長蘇嘉全前天就任時就公開表示，「兩岸間就沒有對話不能解決的問題」，交流絕對不是讓步、溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，蘇嘉全還特別強調「致詞稿都是總統的指示」。

蘇嘉全這番話，若去掉人名，只看內容，幾乎與國民黨長期主張的「交流促進和平、對話避免衝突」如出一轍。然而，國民黨推動兩岸交流，卻經常被綠營扣上親中、賣台、中共同路人的紅帽子，凸顯綠營的雙重標準。

另一方面，雖然藍營與大陸方面的交流值得期待，但也不能忽視可能的政治風險。當前一點二五兆元軍購特別條例仍在立法院卡關，民眾黨在主席黃國昌訪美後，表態白營將自提軍購條例版本，若國民黨仍態度曖昧，民進黨勢必持續發動「國民黨擋軍購，配合中共」的政治攻勢。

國民黨推動兩岸交流的同時，也須在國防與國安議題上展現應有態度，對外說清楚「反對黑箱、反對浪費」與「反對國防」區別，避免落入綠營預設的敘事陷阱。