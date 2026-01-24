快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

2月初國共論壇 定位智庫交流

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰／台北報導
國共論壇將登場，上一次國共論壇在二○一六年舉辦，時任國民黨主席洪秀柱赴陸並進行「洪習會」。（新華社資料照片）
國共論壇將登場，上一次國共論壇在二○一六年舉辦，時任國民黨主席洪秀柱赴陸並進行「洪習會」。（新華社資料照片）

日前傳出中斷九年的國共論壇將在月底恢復舉辦，不過，據了解，這次的國共交流將延到二月初在北京舉行，定位為「智庫交流」，國民黨預計周三對外公布。據指出，由國民黨副主席蕭旭岑率領的智庫、學界及產業代表，將著重在人工智能、防災、低碳永續、觀光產業交流，要跳脫過去框架，強化非政治性領域的交流互動。

對於國共論壇時程與交流細節，蕭旭岑表示，目前沒有訊息，有確定會立即對外公布。

據了解，這次的國共交流將三天快閃北京，除了第二天的座談，其餘時間著重在實務面參訪互動；交流的面相包含觀光旅遊、醫療、綠能、ＡＩ科技機械、水利防災等，強化對兩岸產業、民生有利的事務。而藍營此行，不會有現任立委參與，目的也在降低政治性。

觀光旅遊方面，新冠疫情後兩岸航點及小三通都有所緊縮，後續並沒有隨著疫情結束而更加開放；因此，知情人士說，這次旅遊業者隨團交流，將會針對空運、海運的航班、航點與對岸相關人士交換意見。

綠能部分，對岸這幾年發展綠能不遺餘力，台灣方面在政府的大力推動下也有長足進步，但畢竟產業規模難與對岸相比；知情人士說，此行除協助台灣業者交流學習，更希望能找到商機切入點。

ＡＩ科技運用的經驗分享，也是這次兩岸交流的重點。知情人士說，台灣在精密機械的製造能力舉世聞名，大陸則是在ＡＩ運用有豐富的經驗，希望透過這次兩岸產學界的交流，相互截長補短，提升產業競爭力。

知情人士說，高齡化也是兩岸必須共同面對的問題；台灣對進入高齡社會有相對長時間的經驗，更有先進的醫療水準，希望透過互動交流，對大陸一胎化政策後浮現龐大的長照需求，提供協助。

此外，知情人士說，大陸高山大河多，對滯洪防災累積了不少經驗；此行在水利及防災部分，除了國民黨智庫副董事長李鴻源會分享經驗，也希望借重對岸所長，幫助台灣面對極端氣候可能帶來的災害。

參與交流的人士說，雖然此行勢必又要被綠營扣上紅帽子，但兩岸不該因政治意識形態停滯交流，而是應藉由更多對產業、民生有利的互動，降低敵意，才是邁向和平應走的路。

國民黨立委李彥秀說，若能夠開啟兩岸關係春暖花開，任何形式都應該受到鼓勵與肯定。過去國共論壇熱熱鬧鬧陣容龐大，也被部分媒體評為「兩岸大拜拜」，轉為智庫交流形式，更可促成兩岸實質深度的交流。藍委翁曉玲說，民進黨政府完全無法與大陸對話，在野黨若能進一步跟大陸交流，對促進兩岸和平有幫助。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，國共論壇只是延後並非取消，外界仍會質疑國民黨阻擋軍購案和總預算案，是為換取國共論壇及「鄭習會」門票，希望國民黨不要為了討好中共，犧牲二千三百萬台灣人民福祉。

延伸閱讀

國共論壇2月初登場定位「智庫交流」 藍委：能促進兩岸和平都應鼓勵

國共論壇延至2月初舉辦 轉型為智庫交流

刺蝟化軍購難保和平 蕭旭岑：何需幫無能政府背書？

中天記者涉共諜案 蕭旭岑：毋枉毋縱但不要雙重標準

相關新聞

藍營助理費除罪化修法「攢便便」 不排除下周三讀「給有需要立委交代」

國民黨立委牛煦庭助理費修法草案去年12月26日逕付二讀，協商冷凍期即將到期，最快下周召集協商後就可闖關三讀；據悉，國民黨...

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

因應高雄「土方之亂」，高雄市政府修正「港區整地收受土石方實施計畫」，其中「工地出土查核表」規定，要求專任工程人員在表單中...

2月初國共論壇 定位智庫交流

日前傳出中斷九年的國共論壇將在月底恢復舉辦，不過，據了解，這次的國共交流將延到二月初在北京舉行，定位為「智庫交流」，國民...

冷眼集／藍務實對話 避免綠抹紅

國民黨主席鄭麗文於去年十一月就任後，即定調重啟兩岸對話。國共論壇將在二月初以「智庫交流」形式登場，一方面著重學術與產業層...

立院法案清倉 黨產、中天條款 有望周五闖關

本周五為立法院本會期最後一次院會，預計將有「法案大清倉」，包含朝野高度對抗的「不當黨產條例」、俗稱中天條款的「衛星廣播電...

助理費除罪修法 最快本周三讀

國民黨立委牛煦庭助理費修法草案去年十二月廿六日逕付二讀，協商冷凍期將到期，最快本周召集協商後可闖關三讀；據悉，國民黨團也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。