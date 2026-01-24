選台北市長？ 鄭麗君重申喜歡做政策、較少思考選舉

台美關稅談判底定，領軍談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被視為代表民進黨參選台北市長熱門人選。鄭麗君接受電視專訪表示，她出身智庫，比較喜歡思考政策跟做政策，所以比較沒有思考選舉這條路。

針對是否角逐台北市長，鄭麗君20日出席行政院台美關稅談判說明記者會時表示，她已經回答這個問題超過10年，過去的回答都算數，「我是做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

鄭麗君接受台視「台灣名人堂」專訪，節目於今天晚間播出，主持人詢問鄭麗君，關於參選台北市長的答案是否還是一樣。

鄭麗君說明，這一題對她來說是考古題，考古題就是會一直出現，但必須要先說，她對於身邊投入選舉的朋友是非常敬佩；因為他們透過選舉贏得人民的認同，進而爭取到為人民服務的機會，這是民主政治的本質。

鄭麗君表示，但她個人出身智庫，比較喜歡思考政策跟做政策，也比較沒有思考選舉這一條路，所以過去才會回答沒有規劃，也才會回答「過去說的都算數」。

鄭麗君指出，她覺得每一個人選擇做自己，選擇能為這塊土地盡一分心力的方式，目前還是沒有這樣（選舉）的思考，跟過去的回答都一樣。