立院法案大清倉 中天條款、黨產條例30日有望三讀闖關

1月30日周五為立法院本會期最後一次院會，預計將有「法案大清倉」，包含朝野高度對抗性的「不當黨產條例」、「衛星廣播電視法」等都有機會闖關。有國民黨立委說，今年是地方大選年，會引起爭議的法案愈早處理完畢愈好，不致引發選舉負面影響；民進黨方面表示，若國民黨真要清倉，一定會有很多過水協商，如此周五就可進表決。

在30日前已經超過協商冷凍期，可以在立法院會闖關的法案中，攸關中天復台的「衛星廣播電視法」修正草案，雖然NCC對執照廢止業者提起行政救濟、訴願或行政訴訟確定前，執照繼續有效的修法方向還有疑慮，但在野兩黨團卻對修法較具共識，闖關三讀機會濃厚。

至於國民黨立委游顥提案的「不當黨產條例」修正草案，明定政黨附隨組織的定義不包含「曾隸屬於國家者」，要排除救國團，不過民進黨質疑，這次修法同時也會幫婦聯會解套；民眾黨則對「曾由政黨實質控制其人事、財務『或 』業務經營」改「及」，會不會涉及過廣還有疑慮，若最後無法達成協商共識，恐須透過表決完成三讀。

與居住正義相關的「住宅法」部分，目前最大的爭點在於提高社宅分配給弱勢戶的比例，以及一定比例保留給婚育家庭。但由於進入選舉年，各黨都有交出成績的壓力，因此住宅法也極可能在各方折衝下完成三讀。

國民黨立委表示，30日是這個會期最後一次院會，時間上有其必要性，下個會期開始就近入大選年，屆時再處理這些法案恐怕影響會更大，雖然民進黨可能還是會採取不副署、釋憲等手段，但藍營也有向支持者交代的壓力。

國民黨團表示，民進黨執政只想著激化對立跟擺爛，國民黨跟在野黨會負責任向前，扛起國家。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，中天條款、住宅法、黨產條例都是已經經過黨團協商但沒有共識，還需要立法院長韓國瑜協商的，如果國民黨真的要清倉，可以預見的是下周會收到非常多快速發函、快速過水的院長協商，她沒有辦法認同，國民黨至今還沒有把人民的疑惑解答清楚，民進黨團一定會出席表達立場。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，如果在野黨硬衝，就要面對未來社會的追究，最怕是不知不覺被幹掉，「我們要讓社會大眾知道真相。」