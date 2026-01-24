國共論壇2月初登場定位「智庫交流」 藍委：能促進兩岸和平都應鼓勵

國民黨將重啟國共論壇，先前傳出副主席蕭旭岑1月底率團前往北京。據了解，國共論壇預計順延至2月初登場，並定位為「智庫交流」。國民黨立委表示，如能開啟兩岸關係春暖花開，任何形式都應受到鼓勵與肯定，因民進黨以國安為由打壓威脅，論壇轉為「智庫交流」可能是不得不的作法。

對於國共論壇是否將在2月初舉辦，蕭旭岑表示，目前沒有訊息，有確定會立即對外公布；國民黨發言人牛煦庭說，舉辦前一定有公開說明，內容、時間、層級等等訊息，請以屆時的說明為主。

國民黨主席鄭麗文日前拜會前總統馬英九時表示，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話。至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。

據了解，日前蕭旭岑於1月27至29日率團前往大陸的消息曝光後，國共雙方幾經溝通，將國共論壇轉變性質為智庫交流，交流領域將涉及人工智能、防災、低碳永續產業發展等非政治性領域，舉行時間約在2月初，下周將正式舉行記者會對外說明。據了解，參與人士多為產、學界人士，相關人士已陸續收到邀請，並獲悉詳細時程。

據指出，鄭麗文在競選黨主席時，即喊出兩岸要「強強聯手」，各自取彼此長處並找尋可能的合作模式。國民黨與大陸交流絕對不是乞討，求大陸對台釋出利多，鄭麗文不樂見國共交流「染上過多政治味」，仍以為台謀實質福祉為主，一切進行都在鄭麗文設定的框架內。

針對國共智庫交流，國民黨立委李彥秀表示，國共論壇不論是過去的「兩岸經貿文化論壇」，或是現在可能轉型為智庫交流，能夠促成兩岸對話、瞭解都是好事，特別是國共論壇已經停辦10年，如果能夠開啟兩岸關係春暖花開，任何形式都應該受到鼓勵與肯定。

李彥秀說，過去兩岸經貿文化論壇熱熱鬧鬧陣容龐大，也被部分媒體評為「兩岸大拜拜」，現在轉為「智庫交流」的形式，更可以促成兩岸實質而深度的交流，不論是兩岸關係或是重要政策深入理解彼此的想法，可能是國共論壇的華麗轉身，為兩岸關係帶來新一階段的發展。

國民黨立委翁曉玲表示，民進黨政府完全無法對話大陸並交流，在野黨若能進一步跟大陸對話，轉達台灣人民的心聲，對促進兩岸和平有幫助，都應該要盡力做。她個人樂觀其成。

翁曉玲表示，民進黨執政10年，每次選舉策略就是打在野黨親中賣台，抹紅國民黨。民眾已非常清楚，應對未來選情不會有影響。當然民進黨側翼一定會大作文章，但相信台灣民眾有智慧。

另有國民黨立委說，過去國共論壇可見藍營重要領袖，工商巨賈也想盡辦法擠進會議名單，有機會會見中共中央官員，更有利於個人或企業在兩岸的往來，從前兩屆名稱為「兩岸經貿論壇」更可以看出其屬性。但2016年辦理最後一屆後，國共論壇已停辦10年，10年來台灣與中國大陸的產業已經發生巨大的變化。

該藍委指出，台灣傳統產業式微，轉向AI與晶圓代工產業發展，主要以美國為出口導向，中國大陸經濟發展也在調整，加上國內動不動就以國安為由打壓威脅，可能企業參與國共論壇的意願下降，論壇轉為「智庫交流」可能也是階段性不得不的作法。