快訊

全美急凍！嚴陣以待強烈冬季風暴「凍雨來襲」體感溫度恐達零下45度

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔 蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

高層動盪！中共軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立 涉嚴重違紀違法被查

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

聯合報／ 主筆室
去年大罷免失利後，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。聯合報系資料照
去年大罷免失利後，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。聯合報系資料照

不惜挑戰賴清德總統意志，民進黨立院黨團總召柯建銘揚言將登記參選下會期總召。立委王世堅今天直白點名，柯建銘「為國家知所進退」，說話算話，才是男子漢大丈夫。但王世堅所言差矣，老柯固然難辭其咎，若真要「為國家負責」，柯建銘恐非唯一，甚至未必是核心。

大罷免大失敗，民進黨把柯建銘視為最大戰犯，要他自宮謝罪。但這場政治豪賭傾黨國之力，絕非一位立院黨團總召所能獨斷獨行，柯建銘充其量是前線執行者，真正在幕後拍板、縱容、甚至默許擴大衝突的是府院高層，結果卻是「基層挫敗、總召扛責、高層全身而退」，當然難以服眾。

賴總統一度公開施壓喊話支持黨團改選，但老柯負隅頑抗，最後不了了之，僅由民進黨前秘書長林右昌下台扛責，民進黨大罷免重傷，也重創賴總統的黨內威望。

柯建銘日前表示，做了25年總召，本屆做完也要下課、告老還鄉。柯建銘明確表達這是最後一屆立委任期，但民進黨團幹部改選昨天開放登記，他已表態將登記連任。

老柯公然與高層較勁，王世堅今天開出第一槍表示，現在已經不像過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境；賴主席也多次懇請柯總召應該交棒，他個人斗膽呼籲，柯總召能否為國家知所進退，在這個最高點歷史留名。先前柯建銘也說過擔任總召到本會期結束，希望柯建銘說話算話、言出必行。

本屆立委擔任黨團總召，這是老柯從政生涯最後一役，他的劇本已經寫好，只是高層不能接受。對柯建銘而言，由他一人扛下執政過錯，他當然心有不甘；放眼行政院長卓榮泰覆議八戰八敗、總預算空前僵局、不副署毀壞憲政秩序，卓揆還帶頭嗆聲在野黨倒閣，但他若自知不適任，最低社會成本的解套方式就是自行請辭，何必大動干戈發動倒閣、甚至解散國會，讓國家再度陷入對立、空轉的危機？

不只卓揆駑馬戀棧，賴總統提出1.25兆不透明的國防特別預算，甚至違背選前要赴立院國情報告的承諾，兩岸對立、國家兵凶戰危，從民進黨台南市長初選結果可看出，台南選民支持非賴系立委陳亭妃出線，其實正是對賴總統投下一次不信任投票，民怨清晰可見，只有賴系選擇視而不見。

柯建銘當然該為任意發動大罷免、製造朝野對立負責，但府院黨才是掌握實權的執政高層，王世堅不能「柿子挑老的吃」，眼看該負責的層峰都還賴著不走，老柯當然自認要老驥伏櫪。

柯建銘 民進黨 大罷免 王世堅

延伸閱讀

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

柯建銘對內哀兵對藍白低姿態斡旋 盼促成朝野實質合作

黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退

相關新聞

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

因應高雄「土方之亂」，高雄市政府修正「港區整地收受土石方實施計畫」，其中「工地出土查核表」規定，要求專任工程人員在表單中...

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

民進黨立院黨團總召柯建銘甫說完這屆立委任滿後就離開，又傳將續任總召。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今日表示，下會期依然...

「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀指出，北市也有工地停工，她舉例大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷...

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻...

【重磅快評】王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

不惜挑戰賴清德總統意志，民進黨立院黨團總召柯建銘揚言將登記參選下會期總召。立委王世堅今天直白點名，柯建銘「為國家知所進退...

黃國昌遭告發涉洩密 馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

民眾黨立委黃國昌參與立法院外交及國防委員會機密會議後，遭民進黨指控將國防機密文件帶離會場並向北檢告發，國民黨立委馬文君今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。