林佳龍歡迎美參議員加勒戈 盼台美互補優勢

外交部長林佳龍今天在臉書表示，歡迎美國聯邦參議員加勒戈訪團來台，台美甫完成對等關稅談判並簽署投資備忘錄，接下來在高科技、投資貿易、安全，以及可信任供應鏈等面向，相信合作會更加密切，把互補優勢轉化為共同韌性。

外交部今天發布新聞稿，林佳龍昨天中午在外交部設宴款待加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）訪問團，雙方就台美經貿合作及區域安全情勢等議題深入交換意見。

林佳龍致詞時表示，誠摯歡迎加勒戈再度訪台，並感謝其長期支持台美關係發展，尤其積極促成台灣與美國亞利桑納州鳳凰城直航，以及支持推動解決台美雙重課稅問題，展現對深化台美雙邊經貿連結的高度重視。

林佳龍今天也透過臉書發文分享昨天設宴款待加勒戈，指出美國國會多年來跨黨派支持台灣民主與安全，讓台美合作能穩健向前，台美上週完成對等關稅談判並簽署投資備忘錄，接下來在高科技、投資貿易、安全，以及可信任供應鏈等面向，相信合作會更加密切，也讓雙邊把互補優勢轉化為共同韌性。

加勒戈表示，很高興見證台灣與亞利桑納州關係持續深化，2018年訪台時即積極推動直航，本次更特別搭乘直航班機來台，別具意義，未來將持續致力促進台美雙方人民更緊密的互動往來。

加勒戈並強調，台灣的主權獨立在美國獲得跨黨派堅定支持，並肯定總統賴清德提出的國防預算規畫，已在華府獲得高度關注，台灣擴大對國防及不對稱戰力的投資，使美國各界清楚看到台灣提升自我防衛能力的決心。

外交部表示，再次歡迎加勒戈率團來訪，並感謝美國國會長期以具體行動支持台灣，台灣將持續深化與美國政府、國會及各界友人的合作，共同促進台美關係及區域的和平、穩定與繁榮。