快訊

「康熙來了」收攤內幕曝光！網狂敲碗重啟 製作人B2回應了

冰風暴襲全美逾20州 超過2億人陷風雪警報、防大停電

5星座天生冒險王！霍諾德徒手攀101還全球直播…果然很「獅子座」

林佳龍歡迎美參議員加勒戈 盼台美互補優勢

中央社／ 台北24日電

外交部林佳龍今天在臉書表示，歡迎美國聯邦參議員加勒戈訪團來台，台美甫完成對等關稅談判並簽署投資備忘錄，接下來在高科技、投資貿易、安全，以及可信任供應鏈等面向，相信合作會更加密切，把互補優勢轉化為共同韌性。

外交部今天發布新聞稿，林佳龍昨天中午在外交部設宴款待加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）訪問團，雙方就台美經貿合作及區域安全情勢等議題深入交換意見。

林佳龍致詞時表示，誠摯歡迎加勒戈再度訪台，並感謝其長期支持台美關係發展，尤其積極促成台灣與美國亞利桑納州鳳凰城直航，以及支持推動解決台美雙重課稅問題，展現對深化台美雙邊經貿連結的高度重視。

林佳龍今天也透過臉書發文分享昨天設宴款待加勒戈，指出美國國會多年來跨黨派支持台灣民主與安全，讓台美合作能穩健向前，台美上週完成對等關稅談判並簽署投資備忘錄，接下來在高科技、投資貿易、安全，以及可信任供應鏈等面向，相信合作會更加密切，也讓雙邊把互補優勢轉化為共同韌性。

加勒戈表示，很高興見證台灣與亞利桑納州關係持續深化，2018年訪台時即積極推動直航，本次更特別搭乘直航班機來台，別具意義，未來將持續致力促進台美雙方人民更緊密的互動往來。

加勒戈並強調，台灣的主權獨立在美國獲得跨黨派堅定支持，並肯定總統賴清德提出的國防預算規畫，已在華府獲得高度關注，台灣擴大對國防及不對稱戰力的投資，使美國各界清楚看到台灣提升自我防衛能力的決心。

外交部表示，再次歡迎加勒戈率團來訪，並感謝美國國會長期以具體行動支持台灣，台灣將持續深化與美國政府、國會及各界友人的合作，共同促進台美關係及區域的和平、穩定與繁榮。

台美關係 林佳龍 國防預算 外交部

延伸閱讀

否認賴總統將赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍：兩國關係可期待

林佳龍接見義大利國會跨黨派訪團 深化台義友誼

谷立言會晤林佳龍 討論如何強化美台夥伴關係

NGO領袖論壇登場 林佳龍：規劃在台北設國際非政府組織中心

相關新聞

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻...

高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

因應高雄「土方之亂」，高雄市政府修正「港區整地收受土石方實施計畫」，其中「工地出土查核表」規定，要求專任工程人員在表單中...

「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀指出，北市也有工地停工，她舉例大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷...

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

民進黨立院黨團總召柯建銘甫說完這屆立委任滿後就離開，又傳將續任總召。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今日表示，下會期依然...

黃國昌遭告發涉洩密 馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

民眾黨立委黃國昌參與立法院外交及國防委員會機密會議後，遭民進黨指控將國防機密文件帶離會場並向北檢告發，國民黨立委馬文君今...

柯建銘對內哀兵對藍白低姿態斡旋 盼促成朝野實質合作

民進黨立院黨團總召柯建銘的「總召保衛戰」再起，黨內觀察，柯建銘對內走的是哀兵策略，對藍白也收起了犀利言辭，以個人關係低姿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。