高雄治「土方之亂」新制挨轟 土木技師反彈：把技師當監工

因應高雄「土方之亂」，高雄市政府修正「港區整地收受土石方實施計畫」，其中「工地出土查核表」規定，要求專任工程人員在表單中簽名，確認土方沒夾帶營建廢棄物，引發土木技師團體反彈。

高雄市政府工務局1月22日修正「高雄市港區整地收受土石方實施計畫」，其中第18條規定，要求民間工程營建餘土出土端，於裝車前應接受主管機關派員目視檢查，並填具「工地出土查核表」，由主管機關在收土端的入口區、傾卸區檢查，並由檢查人員指揮運輸車輛定位、翻攪土方檢查，傾卸中若發現不得進場的廢棄物，應立即要求司機停止傾倒，已傾倒的廢棄物也要運離。

土木技師認為，要求專任工程人員中在查核表簽名的規定，已逾越營造業法的授權範圍，將混淆權責分工，並影響管制度運作，增加技師執業風險，並批評，工務局在制定過程中未邀集相關技師團體協商，違反正當法律程序。

高雄市土木技師公會理事長黃國表示，已將建議內容轉給工務局，工務局也同意將有對應的處理方式，正靜待市府回應。

土木技師提出，依據營造業法，專任工程人員的法定職責在於認可施工計畫、處理緊急工地異常及解決施工技術問題，屬於技術性與重點式督導角色，然而查核表卻要求技師確認土方是否夾帶廢棄物，已非工程技術範疇，而是屬於廢棄物分類與流向管理，依法應回歸廢棄物清理法，由營造業者及其委託清運單位負責。

土木技師認為，這項規定如果實施，將權責不分且窒礙難行，並混淆「技術指導」與「現場管理」 依職務分工，工地物料管理、廢棄物篩選及車輛調度，應由工地主任或負責人負管理責任，專任工程人員的職責只在於「技術指導」，並非全天候監管清運管理人員。

他們認為，依「人照合一」制度，1名技師須同時督導所屬營造廠多處工地，要求在查核表簽名，將迫使專任工程人員承擔逐車確認的風險，形同須長時間駐留單一工地，將導致技師分身乏術，並降格為「單一工項監工」，恐釀成更嚴重的品管缺口。