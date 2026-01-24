快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

聽新聞
0:00 / 0:00

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團總召柯建銘甫說完這屆立委任滿後就離開，又傳將續任總召。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今日表示，下會期依然可見柯建銘站在民進黨團最前面指揮，賴清德總統可能會迫於現實讓柯建銘續任。

在去年大罷免結束後，柯建銘作為主要推手之一，被黨內要求扛起責任。他日前表示，這屆做完，他將離開立法院。他昨日稱自己會登記參選下會期總召。

林沛祥表示，他個人認為柯建銘在下一會期，甚至這一屆續任總召機率很高。民進黨團如果沒有柯建銘運籌帷幄，在議事攻防上可能沒那麼犀利。柯建銘繼續擔任總召，對在野黨是很大利空。

林沛祥表示，單純針對柯建銘跟賴清德之間的恩怨跟情分，賴清德可能會迫於現實讓柯建銘繼任總召。民進黨內目前也沒有任何人有意願挑戰柯建銘的寶座，所以下個會期依然可以看到柯建銘站在民進黨團的最前面指揮若定。

柯建銘 民進黨 林沛祥

延伸閱讀

柯建銘對內哀兵對藍白低姿態斡旋 盼促成朝野實質合作

黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退

只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記

相關新聞

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻...

「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀指出，北市也有工地停工，她舉例大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷...

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

民進黨立院黨團總召柯建銘甫說完這屆立委任滿後就離開，又傳將續任總召。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今日表示，下會期依然...

黃國昌遭告發涉洩密 馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

民眾黨立委黃國昌參與立法院外交及國防委員會機密會議後，遭民進黨指控將國防機密文件帶離會場並向北檢告發，國民黨立委馬文君今...

柯建銘對內哀兵對藍白低姿態斡旋 盼促成朝野實質合作

民進黨立院黨團總召柯建銘的「總召保衛戰」再起，黨內觀察，柯建銘對內走的是哀兵策略，對藍白也收起了犀利言辭，以個人關係低姿...

黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

民進黨立院黨團幹部將在本月底任期屆滿，民進黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記」。雖然民進黨立委王世堅呼籲柯建銘知所進退，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。