林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

民進黨立院黨團總召柯建銘甫說完這屆立委任滿後就離開，又傳將續任總召。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今日表示，下會期依然可見柯建銘站在民進黨團最前面指揮，賴清德總統可能會迫於現實讓柯建銘續任。

在去年大罷免結束後，柯建銘作為主要推手之一，被黨內要求扛起責任。他日前表示，這屆做完，他將離開立法院。他昨日稱自己會登記參選下會期總召。

林沛祥表示，他個人認為柯建銘在下一會期，甚至這一屆續任總召機率很高。民進黨團如果沒有柯建銘運籌帷幄，在議事攻防上可能沒那麼犀利。柯建銘繼續擔任總召，對在野黨是很大利空。

林沛祥表示，單純針對柯建銘跟賴清德之間的恩怨跟情分，賴清德可能會迫於現實讓柯建銘繼任總召。民進黨內目前也沒有任何人有意願挑戰柯建銘的寶座，所以下個會期依然可以看到柯建銘站在民進黨團的最前面指揮若定。