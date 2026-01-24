「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀指出，北市也有工地停工，她舉例大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷移工程，原訂去年12月就應完工，卻因挖出來的土石無處可倒，導致工程停擺。北市府表示，部分工程已商借公有地，暫置處理。

王欣儀指出，台北市是危老重建與都更需求最迫切的城市，土方去化需求極高，有工地已實質停工，清運成本更暴增，若市府持續被動等待中央解套，不僅公共工程將延宕、危老都更停滯，更恐引發房價再度飆升的強烈民怨，也不能讓營建成本暴增，最終轉嫁由全體市民買單。

王欣儀表示，她要求蔣萬安市長展現危機處理能力，立即比照桃園市釋出公有地設置「臨時土方暫置區」並簡化行政、運送流程程序，以解決燃眉之急，不能讓危老都更及公共工程停擺。

王欣儀說，其他直轄市積極作為，與北市府形成強烈對比，例如桃園市已於1月22日跨局處協調，火速釋出桃園科技工業園區6.7公頃的公有土地作為土方臨時暫置區，展現極高行政效率。而新北市、台中市除已協調台北港與台中港進行緊急收容，並配合中央簡化土石方運送流程，力求在最短時間內打通清運瓶頸。

北市府表示，為配合內政部國土管理署推行餘土「全流向管制」電子聯單及GPS流向管制新制度，市府去年7月28日成立本市營建產出物跨局處推動平台，以因應各機關辦理營建剩餘資源處理業務分工。

北市工務局表示，以往市府各類大型公共工程土石方，以運往台北港收容為原則，約占7成以上，餘小型公共工程因需前置分類處理，而運至民間土資場收容。

今年1月1日實施土石方全流向管制後，北市府各類大型公共工程，仍循往例運往台北港收容，目前運作無阻；但小型公共工程目前送土資場處理確有困難，經市府平台協調後，已有部分工程主辦機關商借公有地，作為暫置分類處理場所，完成分類亦送台北港收容。