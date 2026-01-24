國共論壇延至2月初舉辦 轉型為智庫交流

外傳國民黨將重啟國共論壇，月底出團赴北京。黨內人士今天表示，國共恢復交流的論壇確定延期，擬延至2月初舉辦，由於該論壇定位為「智庫交流」，名稱可能會有所改變，議題也設定在非政治性領域。

外傳國民黨擬在1月27日至29日，在北京舉辦已停辦9年的國共論壇，國民黨預計由副主席蕭旭岑率團出席。

國民黨主席鄭麗文日前拜會前總統馬英九時表示，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話；至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。

而中國大陸國台辦發言人彭慶恩則指出，中國大陸一貫在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，與包含國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，「如果有新的情況將及時發布」。

國民黨內人士指出，這場鄭麗文上任黨主席後，首場國共恢復交流的論壇，就如鄭麗文在拜會馬英九時所說，定調為「智庫交流」，所以名稱也可能不會是「國共論壇」，議題也設定在人工智能、防災、低碳永續產業發展等非政治性領域，降低敏感性。

黨內人士表示，目前國共恢復交流的論壇確定延期，不會在1月底舉辦，擬延至2月初，由蕭旭岑率團，訪團成員也是以產、學界等智庫人士為主，預計下週將會對外說明。