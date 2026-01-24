快訊

1年超過1%公民出走 紐西蘭人為何熱愛移民澳洲？

國共論壇延至2月初舉辦 轉型為智庫交流

中央社／ 台北24日電

外傳國民黨將重啟國共論壇，月底出團赴北京。黨內人士今天表示，國共恢復交流的論壇確定延期，擬延至2月初舉辦，由於該論壇定位為「智庫交流」，名稱可能會有所改變，議題也設定在非政治性領域。

外傳國民黨擬在1月27日至29日，在北京舉辦已停辦9年的國共論壇，國民黨預計由副主席蕭旭岑率團出席。

國民黨主席鄭麗文日前拜會前總統馬英九時表示，國民黨一定要負起歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸能夠融冰，所以希望積極推動兩岸交流與對話；至於第一次智庫交流、論壇活動，具體確定後，會在第一時間召開記者會公布。

而中國大陸國台辦發言人彭慶恩則指出，中國大陸一貫在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎上，與包含國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞，「如果有新的情況將及時發布」。

國民黨內人士指出，這場鄭麗文上任黨主席後，首場國共恢復交流的論壇，就如鄭麗文在拜會馬英九時所說，定調為「智庫交流」，所以名稱也可能不會是「國共論壇」，議題也設定在人工智能、防災、低碳永續產業發展等非政治性領域，降低敏感性。

黨內人士表示，目前國共恢復交流的論壇確定延期，不會在1月底舉辦，擬延至2月初，由蕭旭岑率團，訪團成員也是以產、學界等智庫人士為主，預計下週將會對外說明。

國共論壇 國民黨

延伸閱讀

迎戰九合一選舉 挺鄭麗文大老籲重新撐起國民黨脊梁

國民黨公布農曆新年春聯 鄭麗文盼民眾「幸福加馬」

刺蝟化軍購難保和平 蕭旭岑：何需幫無能政府背書？

羅智強酸卓榮泰下辯論戰帖又縮 喊話賴總統對決鄭麗文

相關新聞

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻...

「土方之亂」釀北市工程停擺 王欣儀疾呼北市府「快自救」

全台陷入「土方之亂」，北市議員王欣儀指出，北市也有工地停工，她舉例大安區和平東路二段96巷的分隔島拆除及公館圓環紅綠燈遷...

林沛祥：賴總統會迫於現實讓柯建銘續任黨團總召

民進黨立院黨團總召柯建銘甫說完這屆立委任滿後就離開，又傳將續任總召。國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥今日表示，下會期依然...

黃國昌遭告發涉洩密 馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

民眾黨立委黃國昌參與立法院外交及國防委員會機密會議後，遭民進黨指控將國防機密文件帶離會場並向北檢告發，國民黨立委馬文君今...

柯建銘對內哀兵對藍白低姿態斡旋 盼促成朝野實質合作

民進黨立院黨團總召柯建銘的「總召保衛戰」再起，黨內觀察，柯建銘對內走的是哀兵策略，對藍白也收起了犀利言辭，以個人關係低姿...

黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

民進黨立院黨團幹部將在本月底任期屆滿，民進黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記」。雖然民進黨立委王世堅呼籲柯建銘知所進退，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。