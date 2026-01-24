黃國昌遭告發涉洩密　馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

民眾黨立委黃國昌參與立法院外交及國防委員會機密會議後，遭民進黨指控將國防機密文件帶離會場並向北檢告發，國民黨立委馬文君今天表示，「毫不意外」，並以自身過往遭控洩密經驗，質疑民進黨再度啟動熟悉的政治操作模式。

馬文君說，看到黃國昌被告發，讓她產生強烈既視感。2023年9月，當時潛艦國造小組召集人黃曙光以影射方式，指稱有人在造艦過程中刻意阻擋，甚至將潛艦機密交付中共，隨後便出現一連串指控與告發，手法與如今如出一轍。

她形容，民進黨慣用「一條龍」操作，先透過影射與輿論發酵，再由特定人士點名、告發，最後由黨籍立委翻出過往機密會議舊聞，鋪天蓋地指控對手洩密。她並整理出三項共同特徵，包括「繪聲繪影、似是而非」，「加油添醋、胡說八道」，以及「濫訴作秀、操弄司法」。

馬文君指出，當時她曾被指控在機密會議抄筆記、帶資料離場，甚至被說抄錄聲紋資料、使用通訊設備，但相關說法皆缺乏事實基礎；黃國昌則被拿監視器畫面大作文章，計算離場秒數、揣測監視器死角，進一步推論文件交付助理翻拍，令人難以接受。

她也提到，當年相關人士曾向高檢署告發她涉犯外患罪，如今則由民進黨立委與律師到北檢告發黃國昌，質疑司法再度被當成政治工具。她並提醒黃國昌，後續可能還會有週刊報導等動作，但相信對方能挺過風波。

馬文君最後感嘆，事隔三年，民進黨仍未跳脫舊有操作模式，呼籲社會大眾看清這類作法，認為相關指控是為轉移焦點、唬弄百姓，並未真正回應公共議題。