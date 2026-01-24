柯建銘對內哀兵對藍白低姿態斡旋 盼促成朝野實質合作

民進黨立院黨團總召柯建銘的「總召保衛戰」再起，黨內觀察，柯建銘對內走的是哀兵策略，對藍白也收起了犀利言辭，以個人關係低姿態斡旋，盼促成朝野實質合作，累積新政治資本，力拚黨內地位敗部復活。

民進黨人士表示，柯建銘深知立院上會期末被黨內逼宮，主因是一意孤行拉著大家和在野「戰到底」，又發起大罷免，這些在民進黨內都有很大雜音。大罷免後，柯建銘對內改以哀兵策略，不少民進黨立委都發覺，老柯這會期真的變了，從黨內開放更多溝通，到行政院開行政立法協調會報，對立院議題都不再強勢主導。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，柯建銘角色從過去非常強悍，到現在這個會期有更多包容，讓黨團成員可以更自主表示意見，也願意整合不同意見後，將黨團看法傳達給行政院，他認為柯建銘現在這樣的角色很好，民進黨團本該接納多元意見。

柯建銘對在野黨態度也有所轉變，一位民進黨立委指出，他最近滑臉書滑到一則柯建銘臉書貼文，內容是他出席趙少康新書發表會貼文，還提及朝野「大和解咖啡何時再續杯？」結果細看左上角竟有「贊助・出資者：柯建銘」，才赫然發現柯建銘有在臉書下廣告，推廣這篇貼文。該綠委說，老柯現在加強宣傳的貼文，已經從要和在野「論輸贏」，轉變到喊話大和解咖啡續杯了，耐人尋味。

另有綠營人士表示，民眾黨在立院將大幅更換立委，黃國昌也將離開立院，民眾黨團在後黃國昌時代，可預期創黨主席柯文哲的角色會更吃重，而民進黨裡和柯文哲說得上話的，就屬柯建銘；日前柯文哲拜會立院，柯建銘也熱情接待，頗有要凸顯「老柯才是和綠白間橋樑」意味。

民進黨人士表示，柯建銘對內對外都降低強烈主導性，又積極和在野穿針引線，盼促成合作，目的當然還是想保住總召大位，目前也有收到些許成果，但朝小野大的基本政治格局不變的情況下，柯建銘能否續任總召，並非全操之在己，仍要視高層態度、各派系反應而定。