呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退

民進黨立院黨團幹部將改選，民進黨團總召柯建銘表態會登記下會期總召。民進黨立委王世堅今天表示，希望柯建銘能夠交棒，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境，賴清德總統也已經多次懇請柯建銘知所進退，他個人斗膽呼籲，柯建銘是不是能夠為國家知所進退。

王世堅指出，他希望柯建銘能夠交棒，讓年輕這一輩立委接棒，針對黨團運作與在野溝通協調，能有更順暢的做法，對於柯建銘，大家都非常感謝，柯建銘30年來對民進黨、民主運動貢獻，但時代進步了，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可。

王世堅說，柯建銘已經承載民進黨和全體國人滿滿尊重，如果要卸下總召，會在這個最高點歷史留名，柯建銘之前也說過，他就擔任到這個會期結束，一月底就告一段落，再來應該是選任新的總召和黨團幹部，希望柯建銘說話算話、言出必行，這是男子漢大丈夫。