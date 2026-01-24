呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退
民進黨立院黨團幹部將改選，民進黨團總召柯建銘表態會登記下會期總召。民進黨立委王世堅今天表示，希望柯建銘能夠交棒，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境，賴清德總統也已經多次懇請柯建銘知所進退，他個人斗膽呼籲，柯建銘是不是能夠為國家知所進退。
王世堅指出，他希望柯建銘能夠交棒，讓年輕這一輩立委接棒，針對黨團運作與在野溝通協調，能有更順暢的做法，對於柯建銘，大家都非常感謝，柯建銘30年來對民進黨、民主運動貢獻，但時代進步了，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可。
王世堅說，柯建銘已經承載民進黨和全體國人滿滿尊重，如果要卸下總召，會在這個最高點歷史留名，柯建銘之前也說過，他就擔任到這個會期結束，一月底就告一段落，再來應該是選任新的總召和黨團幹部，希望柯建銘說話算話、言出必行，這是男子漢大丈夫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言