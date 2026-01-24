快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
去年大罷免失利後，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。圖／聯合報系資料照片
去年大罷免失利後，民進黨立委王世堅曾帶了包衛生紙去開民進黨中常會，要求民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團幹部將改選，民進黨團總召柯建銘表態會登記下會期總召。民進黨立委王世堅今天表示，希望柯建銘能夠交棒，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可，朝小野大一定要透過朝野協商解決所有政治困境，賴清德總統也已經多次懇請柯建銘知所進退，他個人斗膽呼籲，柯建銘是不是能夠為國家知所進退。

王世堅指出，他希望柯建銘能夠交棒，讓年輕這一輩立委接棒，針對黨團運作與在野溝通協調，能有更順暢的做法，對於柯建銘，大家都非常感謝，柯建銘30年來對民進黨、民主運動貢獻，但時代進步了，現在已經不是過去政黨非得鬥得你死我活不可。

王世堅說，柯建銘已經承載民進黨和全體國人滿滿尊重，如果要卸下總召，會在這個最高點歷史留名，柯建銘之前也說過，他就擔任到這個會期結束，一月底就告一段落，再來應該是選任新的總召和黨團幹部，希望柯建銘說話算話、言出必行，這是男子漢大丈夫。

柯建銘 民進黨 王世堅

延伸閱讀

只說做完這屆立委、沒說卸任總召 柯建銘：我會去登記

影／陳亭妃過初選王世堅兌承諾 兩人31日台南再合體

趙少康新書發表藍綠白都到了 柯建銘問「大和解咖啡」何時續杯？

新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

相關新聞

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻...

呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退

民進黨立院黨團幹部將改選，民進黨團總召柯建銘表態會登記下會期總召。民進黨立委王世堅今天表示，希望柯建銘能夠交棒，現在已經...

黃國昌遭綠告發涉洩漏軍機 馬文君感同身受：老狗變不出新把戲

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜日前赴北檢告發民眾黨立委黃國昌，自立院外交國防委員會攜出機密資料後有消失的42秒，涉違反國家...

黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

民進黨立院黨團幹部將在本月底任期屆滿，民進黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記」。雖然民進黨立委王世堅呼籲柯建銘知所進退，但...

邱垂正：兩岸關係處在敏感且關鍵時刻 政府應保持戰略定力

針對當前兩岸情勢，陸委會主委邱垂正日前在民進黨舉辦的活動中指出，兩岸關係正處在複雜、敏感、微妙且關鍵的時刻，而真正改變穩...

【總編開箱】早被川普丟包的澤倫斯基 賴總統卻當起他的擦鞋童

俄烏戰爭將屆滿4年，美俄烏三國官員這兩天首次舉行工作小組會議，這是開戰以來，在美國介入下首度舉行的三方會談。就在會談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇（WEF）三度點名台灣，指控俄國仍能取得台灣等地的電子零件製造飛彈。對此，賴總統忙不迭表示，台灣願意加強管控，相關部會也紛紛做出回應。早已被美國總統川普丟包的澤倫斯基，居然還能對台灣進行活生生的長臂管轄，這幕看在國人眼裡，不覺蒙羞嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。