110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻未見增加。圖／聯合報系資料照片
統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻未見增加。圖／聯合報系資料照片

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻未見增加。國民黨立委賴士葆表示，財政部稱是依照預算數，呼籲不要玩「數字遊戲」，沒收市民小確幸。

依據「統一發票給獎辦法」第16條規定，統一發票中獎之獎金、各項宣傳、資料調查及稽查之費用、檢舉之獎金、統一發票發售及專責單位所需經費，由全年營業稅收入總額中提出3%，以資支應。

但賴士葆提出數據指出，財政部以該預算「非屬法律義務支出」為由，均未依全年營業稅預算數編足3%，另對實徵淨額超出預算數亦未補增提列。

據統計，110年實徵數為約4711.61億元，預算數為約4051.17億元，依照3%計算，實徵數的3%約為141.34億元，預算數的3%約為121.53億元，二者相差約19.81億元；111年實徵數為約5140.27億元，預算數為約4281.40億元，依照3%計算，實徵數的3%約為154.20億元，預算數的3%約為128.44億元，二者相差約25.76億元；112年實徵數為約5335.05億元，預算數為約4408.34億元，依照3%計算，實徵數的3%約為160.05億元，預算數的3%約為132.25億元，二者相差約27.80億元；113年實徵數為約5790.05億元，預算數為約5351.53億元，依照3%計算，實徵數的3%約為173.70億元，預算數的3%約為160.54億元，二者相差約13.15億元。110年至113年的差額相加後，總計為86.52億元。

110年到113年實徵數3%與預算數3%差額累計共86.52億元，若以統一發票200元獎金做計算，共可發出約4326萬組；若以統一發票1000元獎金做計算，共可發出865萬組；以統一發票雲端發票專屬獎500元計算，共可發出1730萬4千組。

賴士葆表示，財政部在狡辯，說是按照「預算數」的3%，沒有這道理，超徵的部分可以下一次編，不能把這個吃掉，等於是侵犯人民的權益。他舉例，若稅收增加1千億，3%就是30億，統一發票獎金可以分給上百萬人。這就是沒收市民的小確幸。

賴士葆表示，呼籲財政部不要玩數字遊戲，體恤市民，若能多點獎金發給人家，為什麼連這個也要剝奪？老百姓日子已經夠苦了，不需要連這個也吃乾抹淨，「難看啦，連這個也扣在手上，難看的要死。」

統一發票 賴士葆

