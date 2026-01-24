快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

邱垂正：兩岸關係處在敏感且關鍵時刻 政府應保持戰略定力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀陸委會邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。圖／取自民進黨中國部臉書
民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀陸委會邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。圖／取自民進黨中國部臉書

針對當前兩岸情勢，陸委會主委邱垂正日前在民進黨舉辦的活動中指出，兩岸關係正處在複雜、敏感、微妙且關鍵的時刻，而真正改變穩定現狀的始作俑者，從來就不是台灣，而是中國國家主席習近平本人。他強調，兩岸關係有別於一般外交關係，是攸關「國家生存」的戰略問題；政府應保持絕對的戰略定力、軟硬兼施。

民進黨中國部1月8日至11日舉辦「2026新生代國家戰略人才培力營」，邀邱垂正解析當前兩岸局勢並說明民進黨政府的兩岸政策。

邱垂正表示，當前兩岸情勢最關鍵的轉折點，是習近平上台後，中國從原本的集體領導走向高度權力集中，決策封閉、誤判風險升高；對外高舉民族主義，結合軍事擴張與戰略競逐，推動戰狼外交、南海軍事化、打壓香港民主、全面升高對台施壓，「一帶一路」更成為對外擴張影響力的工具。這些內外政策拼湊出今日中國「新極權主義」的輪廓。

他指出，更關鍵的是，習近平為了尋求個人作為在歷史的定位，將「統一台灣」與「取代美國」塑造成其歷史定位的里程碑，對台更是明顯加大「促統」力道，系統性操作「反獨促統」敘事，試圖把「維持現狀」改寫成「統一遲早會發生」。這些極度不友善的作為，已清楚顯示中國正在成為威脅台灣生存的「境外敵對勢力」。

至於民進黨政府的兩岸政策，邱垂正說，政府對中國釋出的善意不曾中斷，但也必須務實面對中共政權本質與兩岸關係現實。賴清德總統提出的「四個堅持、四個不變」、「和平四大支柱行動方案」與「國安17策」，正是在穩定中展現原則與戰略定力。面對中國也多次呼籲中共當局應正視中華民國台灣的存在，尊重台灣人民的民主選擇與自由價值，才能有助於兩岸關係的和平發展。

培力營學員關心在中共認知作戰升高下，政府如何兼顧防制假訊息與捍衛言論自由。邱垂正說，凡事都應講求平衡，政策更不例外，「管制與自由的平衡」，是目前政府基本原則。

邱垂正指出，台灣與中國的兩項結構性不對稱。第一，體制差異，中共威權體制可任意造假，民主社會若放任假訊息，將傷害台灣整體制度；第二，成本差異，中共造假成本極低，台灣卻必須投入高昂資源防衛。這樣的不對稱，對台灣來說確實疲於奔命。

邱垂正說，除了政府加強法律工具與國際合作外，也應鼓勵民眾多多培養「福爾摩斯式」的洞察力與查證力，主動辨識、即時澄清，整體強化台灣的民主韌性。

邱垂正強調，兩岸關係有別於一般外交關係，而是攸關「國家生存」的戰略問題。應用更細緻、更全面的視角觀察中國，重新認識中共政權與當前兩岸的各類挑戰。而他自己在外演講時也常提到，政府的角色應保持絕對的戰略定力、軟硬兼施、深化社會韌性，才能守住台灣得來不易的民主與自由。

邱垂正 戰略

延伸閱讀

針對金廈大橋議題 邱垂正：風險太高、現階段不考慮

川普說4月訪陸習近平年底回訪 北京：目前沒可提供消息

越共總書記蘇林當選連任 習近平致電祝賀：堅定推進社會主義事業

習近平與魯拉通話：願始終做拉美的好朋友 喊話捍衛全球南方共同利益

相關新聞

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

統一發票獎金所需經費由全年營業稅收入總額中提出3%支應，但民國110年至113年營業稅實徵數均超過預算數，統一發票獎金卻...

呼籲柯建銘交棒黨團總召 王世堅：為國家知所進退

民進黨立院黨團幹部將改選，民進黨團總召柯建銘表態會登記下會期總召。民進黨立委王世堅今天表示，希望柯建銘能夠交棒，現在已經...

黃國昌遭綠告發涉洩漏軍機 馬文君感同身受：老狗變不出新把戲

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜日前赴北檢告發民眾黨立委黃國昌，自立院外交國防委員會攜出機密資料後有消失的42秒，涉違反國家...

黨內逼宮聲浪降低 柯建銘續任總召機會增

民進黨立院黨團幹部將在本月底任期屆滿，民進黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記」。雖然民進黨立委王世堅呼籲柯建銘知所進退，但...

邱垂正：兩岸關係處在敏感且關鍵時刻 政府應保持戰略定力

針對當前兩岸情勢，陸委會主委邱垂正日前在民進黨舉辦的活動中指出，兩岸關係正處在複雜、敏感、微妙且關鍵的時刻，而真正改變穩...

【總編開箱】早被川普丟包的澤倫斯基 賴總統卻當起他的擦鞋童

俄烏戰爭將屆滿4年，美俄烏三國官員這兩天首次舉行工作小組會議，這是開戰以來，在美國介入下首度舉行的三方會談。就在會談前夕，烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇（WEF）三度點名台灣，指控俄國仍能取得台灣等地的電子零件製造飛彈。對此，賴總統忙不迭表示，台灣願意加強管控，相關部會也紛紛做出回應。早已被美國總統川普丟包的澤倫斯基，居然還能對台灣進行活生生的長臂管轄，這幕看在國人眼裡，不覺蒙羞嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。